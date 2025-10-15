عشبة رخيصة جدًا وفي نفس الوقت فوائدها من دهب.. تقضي على الإمساك وأحسن حل لتنشيط الدماغ والذاكرة 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد الكمون من أكثر أنواع التوابل انتشارًا في العالم، فهو مكوّن أساسي في كل بيت تقريبًا، سواء في الدول العربية أو غير العربية، لما يتمتع به من خصائص فريدة وفوائد صحية مذهلة.

ويُستخدم الكمون منذ القدم كأحد أهم البهارات التي تضيف للأطعمة نكهة مميزة وطبيعية، إلى جانب دوره الكبير في تعزيز الصحة والوقاية من العديد من الأمراض.

يمتلك الكمون تركيبة غنية بالعناصر المفيدة للجسم، فهو يحتوي على مركبات مناعية قوية وخصائص مضادة للبكتيريا والأورام، مما يجعله من التوابل التي لا تقتصر فوائدها على الطعم فقط.

فيما يلي أبرز فوائده الصحية:

يساعد على تحفيز إفراز اللعاب وتنشيط الإنزيمات الهاضمة مما يسهّل عملية الهضم.

يساهم في علاج اضطرابات المعدة مثل الانتفاخ والإسهال والغثيان.

يمد الجسم بـ الحديد والكالسيوم والفسفور والفيتامينات الأساسية.

يعزز صحة القلب والمناعة العامة.

يساهم في تحسين الذاكرة والوقاية من بعض الأمراض الخطيرة.

يمكن استخدامه كعلاج طبيعي في حالات ضعف الشهية ومشاكل الجهاز الهضمي.

استخدامات الكمون في المطبخ

يُعتبر الكمون من التوابل الأساسية في المأكولات الشرقية والعالمية، ويُستخدم في تحضير العديد من الأطباق لما يضيفه من نكهة غنية ومذاق لذيذ.

ومن أبرز استخداماته في المطبخ:

يدخل في إعداد توابل التاكو، وهو طبق شهير في المطبخ المكسيكي يعتمد على خبز الذرة.

يُستخدم مع الحمص والأرز والخضار لإضفاء نكهة مميزة.

يُضاف إلى الدواجن واللحوم المشوية والمأكولات البحرية ليمنحها طعمًا فريدًا ورائحة شهية.

وبحسب ما أوضح موقع مايو كلينك الطبي الأمريكي، فإن الكمون يُعد من أهم التوابل التي تجمع بين النكهة والفائدة الصحية، ويمكن اعتباره مكملًا غذائيًا طبيعيًا إذا تم استخدامه بانتظام وبكميات معتدلة.