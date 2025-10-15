الرياض - كتبت رنا صلاح - تتوهج أنوثة المرأة في تفاصيل صغيرة لا يلتفت إليها الكثيرون، فالعناية بالنفس ليست مجرد سر يومي بل فن متكامل يعكس احترامها لذاتها وحبها لجمالها الطبيعي، ومن بين هذه التفاصيل التي تُحدث فرقًا واضحًا، العناية بالقدمين والتخلص من الجلد الميت، لتصبح كل خطوة تخطوها المرأة مليئة بالنعومة والراحة، وكأنها تمشي على سحابة من الاهتمام والحب الذاتي، فالجمال الحقيقي يبدأ من الداخل ويظهر في كل لمسة، وكل حركة، ليصبح انعكاسًا حقيقيًا لإشراقة المرأة وثقتها بنفسها.

«عرفتها من صحبتي المغربيه».. كعب رجلك هيبقي قشطة خلطة الخل الرهيبة لتقشير القدمين وإزالة الجلد الميت والقشور

يُعتبر الخل من أفضل المكونات الطبيعية للعناية بالقدمين، حيث يساعد على تنعيم البشرة وإزالة الجلد الميت بسهولة. للقيام بهذه الوصفة:

يتم مزج كوبين من الماء الساخن مع أربع أكواب من الخل الأبيض في وعاء مناسب.

ثم وضع القدمين فيه لمدة خمس دقائق تقريبًا.

بعد ذلك، يُنصح بفرك القدمين بلطف باستخدام حجر الخفاف لإزالة الخلايا الميتة.

ثم تطبيق مرطب طبيعي للحفاظ على نعومة الجلد.

وللحصول على أفضل النتائج، يمكن تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.

وصفة الخل مع الصودا وزيت الخروع

للحصول على تقشير أعمق وأكثر فعالية، يمكن استخدام وصفة الخل مع الصودا وزيت الخروع: