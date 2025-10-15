الرياض - كتبت رنا صلاح - يسعى الكثيرين إلى الحفاظ على صحتهم الجسدية، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو أتباع نظام غذائى متوازن، يحتوى على بعض المشروبات الطبيعية التى تساعد فى الوقاية من العديد من الأمراض، ومن ضمن تلك المشروبات التى أثبتت كفاءتها وفوائدها المميزة الكركدية أو شاى الكركدية.

بيظبط الضغط وبينزل الوزن.. لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي بهذه الطريقة

ومن المتعارف عليه أن الكركية من المشروبات التى تحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن، كما أن الأبحاث أثبتت أحتواء الكركديه على مركبات طبيعية والتى يطلق عليها اسم المواد الكيميائية النباتية، والتى تساهم بشكل كبير فى دعم الصحة والوقاية من العديد من الأمراض، وقد أشارت العديد من الدراسات، سواء تلك التى أجريت على البشر أو الحيوانات، الفوائد الصحية المحتملة للكركديه ومشروب شاى الكركديه.

ودائمًا ما يحذر الأطباء والمتخصصين من أرتفاع ضغط الدم، والذى يزيد من خطر الأصابة بأمراض القلب المختلفة، وقد أشارت العديد من الأبحاث إلى أن تناول شاى الكركدية يساعد بشكل كبير فى خفض ضغط الدم الإنقباضى، مقارنة ببعض الأدوية الأخرى، كما أشارت بعض الأبحاث الأخرى إلى مساهمة شاى الكركدية فى تقليل كل من ضغط الدم الإنقباضى والإنبساطى.

خفض مستويات الكوليسترول والمساعدة فى فقدان الوزن