الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني عدد كبير من الأشخاص من ارتفاع مستوى السكر في الدم، ويشعر البعض بالانزعاج من استخدام إبر الأنسولين أو العقاقير الكيميائية التي قد تُسبب آثارًا جانبية غير مرغوبة، وهو ما يدفع الكثيرين للبحث عن بدائل طبيعية آمنة تساعد على خفض السكر دون أضرار، ومن أبرز هذه البدائل عشبة الجينسنغ، التي أثبتت الدراسات فعاليتها في خفض مستوى السكر خلال 30 دقيقة فقط من تناولها، بحسب ما ذكره موقع “إكسبريس” البريطاني.

أقوى من إبرة الأنسولين.. النبتة الجبارة لخفض السكر التراكمي خلال 30 دقيقة

وبحسب تقرير نُشر تحت عنوان “الغذاء الخارق المعزز للمناعة والذي يخفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة”، أوضحت الدراسات أن بعض الأطعمة الطبيعية قد تُحدث تأثيرًا معاكسًا لارتفاع الجلوكوز، فتساعد على خفضه بسرعة، على عكس الكربوهيدرات المكررة التي تسبب ارتفاعًا حادًا في مستوى السكر، مثل الخبز الأبيض، والمكرونة، والأرز، والحلويات، والمشروبات الغازية.

وبيّنت الأبحاث أن عشبة الجينسنغ وهي نبتة جذرية تُعرف بخصائصها المضادة للسكري يمكنها خفض مستويات الجلوكوز في الدم خلال فترة قصيرة لا تتجاوز نصف ساعة، كما أشارت إلى أن استخدامها المنتظم قد يُسهم في ضبط ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

فوائد الجينسنغ الأحمر الكوري