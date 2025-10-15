الرياض - كتبت رنا صلاح - هناك لحظات يقف فيها المرء أمام المرآة، فيرى خصلات الشعر تتراقص بين الضوء والظل، يلمس أطرافها فتشعره بالحياة أو بالضياع، فيدرك حينها أن الشعر ليس مجرد خيوط تتدلّى بل هو لغة صامتة تعكس الصحة والجمال والروح، وما بين الفراغات والتقصف، يظهر الشغف بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تمنح الشعر القوة والنعومة واللمعان، وكأن كل وصفة تحمل سرًا قديمًا يمنح المرأة شعورًا بالثقة والجاذبية.

«تعلمي طريقة جهنمية لاستخدام الفازلين والقرنفل لتطويل الشعر والقضاء على الصلع في 7 أيام فقط».. جربيها فورًا

من بين الوصفات البسيطة والمجربة، تأتي وصفة الفازلين والقرنفل التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، حيث:

تمتزج ملعقة من الفازلين مع ملعقتين من القرنفل المطحون وربع كوب من النشا.

إلى جانب ملعقتين من زيت الزيتون وزيت الخروع.

مع إمكانية إضافة القليل من زبدة الشيا، وبعد إذابة المكونات الزيتية في الميكروويف.

يُضاف خليط النشا والقرنفل تدريجيًا مع الماء للحصول على قوام كريمي مناسب.

يُوضع الخليط على الشعر بعد غسله وتجفيفه ويترك لمدة ساعة.

ثم يُغسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو، وتكرار الوصفة أسبوعيًا يمنح الشعر نعومة وطولًا ملحوظين مع الوقت.

وصفة إكليل الجبل لتكثيف وإنبات الشعر

أما الوصفة الهندية الشهيرة بإكليل الجبل فهي مثالية لتقوية بصيلات الشعر وزيادة كثافته، حيث يتم مزج ملعقة من إكليل الجبل، ورقتين من الغار، ملعقة من حبة البركة، خمس حبات من القرنفل وملعقة من الروزماري، ثم غلي المزيج وتركه ليبرد قبل تصفيته ووضعه في زجاجة بخاخ، يُرش الخليط على فروة الرأس يوميًا قبل النوم مع تدليكها لمدة عشر دقائق، ما يعزز الدورة الدموية، وينشط بصيلات الشعر، ويحفز نموه في المناطق الفارغة، ويضفي قوة وكثافة ملحوظة على الشعر مع الاستمرار في الاستخدام.