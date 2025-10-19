الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت حركة حماس، الأحد، التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.

حماس تنفي وقوع اشتباكات في رفح

وأشارت حماس إلى أنه لا علم لها بأي أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث إن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات هناك منذ عودة الحرب في آذار من العام الحالي.



وأوضحت حماس أنه لا معلومات لدى الحركة إن كان عناصر الحركة قد استشهدوا أم لا يزالون على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ، وعليه فلا علاقة للحركة بأي أحداث تقع في تلك المناطق، ولا يمكن للحركة التواصل مع أي من العناصر هناك، إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة.