الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت القوات البحرية المشتركة المتعدّدة الجنسيات (سي إم إف) يوم الثلاثاء، أن سفينة تابعة للبحرية الباكستانية تعمل في بحر العرب ضبطت مخدرات تزيد قيمتها عن 972 مليون دولار.

ضبط مخدرات في بحر العرب بقيمة تناهز مليار دولار

وقالت "سي إم إف" في بيان، إن عناصر من البحرية الباكستانية صعدوا السبت على متن مركب شراعي أول حيث صادروا أكثر من طنين من الميثامفيتامين الكريستالي بقيمة تقديرية تبلغ 822.4 مليون دولار.



وأضافت أنه وبعد أقل من 48 ساعة، صعد الطاقم على متن مركب شراعي ثان حيث صادروا 350 كيلوغراما من الميثامفيتامين بقيمة 140 مليون دولار، بالإضافة إلى 50 كيلوغراما من الكوكايين بقيمة 10 ملايين دولار.



ونقل البيان عن القومودور فهد الجويد قائد قوة المهام المشتركة 150 الذي قاد العملية، قوله إن هذه العملية واحدة من أنجح عمليات ضبط المخدرات للقوات البحرية المشتركة.



وتعمل قوة المهام المشتركة التي تقودها السعودية ومقرها في البحرين تحت قيادة القوات البحرية المشتركة.



وتضم القوات البحرية المشتركة المتعددة الجنسيات 47 دولة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.



ومهمة هذه القوة هي مكافحة التجارة غير المشروعة في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وحول القرن الإفريقي.