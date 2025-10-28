الكشف عن أفضل الأوقات لتناول «الموز» للتحكم في الوزن ومستوى السكر 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يلعب توقيت تناول الموز دورًا مهمًا في تحقيق أقصى فائدة منه، إذ إن اختيار الوقت المناسب لتناوله يساعد على تعزيز وزيادة الطاقة، وتحسين عملية الهضم، والحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم، وذلك وفقًا لما كشفته صحيفة «تايمز أوف إنديا».

أفضل الأوقات لتناول الموز لزيادة الطاقة

يُعتبر الموز مصدرًا رائعًا للألياف، إذ تحتوي الثمرة المتوسطة على نحو 3 جرامات، أي ما يعادل 11% من الاحتياج اليومي الموصى به، وفيما يلي أفضل الأوقات لتناول الموز لزيادة الطاقة:

قبل التمرين: يساعد تناول الموز قبل التمرين بـ 15 إلى 30 دقيقة على تزويد العضلات بالطاقة اللازمة، مما يعزز القدرة على التحمل ويحسن الأداء البدني أثناء ممارسة التمارين.

مع وجبة الفطور: يساعد تناول الموز مع دقيق الشوفان أو الزبادي أو خبز الحبوب الكاملة على منح الجسم دفعة طاقة صباحية ويساهم في منع الشعور بالإرهاق في منتصف اليوم.

في فترة ما بعد الظهر: قد تساعد ثمرة موز كوجبة خفيفة على مواجهة انخفاض مستويات الطاقة الطبيعي بين الغداء والعشاء.

مع الوجبات: يساهم تناول الموز مع وجبتي الفطور أو الغداء في تعزيز الهضم وتنظيم حركة الأمعاء لمحتواه الغني بالألياف.

أفضل أوقات تناول الموز للتحكم في الوزن

قبل الوجبات: يُنصح بتناول موزة قبل الأكل بنصف ساعة، إذ يساعد على الشعور بالشبع وتقليل كمية الطعام المستهلكة، مما يقلل من الإفراط في الأكل.

كوجبة خفيفة: يُعتبر الموز خيارًا صحيًا ومنخفض السعرات الحرارية، ويساعد في السيطرة على الشهية والحد من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.

قبل التمرين: يوفر الموز الطاقة اللازمة للقيام بتمارين أطول وأكثر فعالية، وبالتالي يُعزز من عملية حرق الدهون ويساعد على فقدان الوزن.