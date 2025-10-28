الرياض - كتبت رنا صلاح - تزداد آلام المفاصل المزمنة في كثير من الأحيان مع التقدم في العمر، لكن الخبراء يؤكدون أن طرق علاجها والوقاية منها لا تتوافق مع الأدلة العلمية الحديثة.

من دون دواء.. علاج سحري لآلام المفاصل

وبحسب ما نشر موقع “ساينس أليرت”، فإن أفضل “دواء” ليس موجودا في عبوة حبوب أو غرفة عمليات، بل هو الحركة. ومع ذلك، في العديد من الدول وأنظمة الرعاية الصحية، قليل من المرضى يتلقون الإرشاد نحو العلاج الأكثر فاعلية لحماية مفاصلهم وتخفيف الألم وهو ممارسة التمارين الرياضية.

التمارين هي واحدة من أكثر العلاجات فعالية للحالات المزمنة والمعوقة للمفاصل مثل التهاب المفاصل العظمي، لكن عددا ضئيلا من المرضى يتلقونها فعليا.

تشير الأبحاث في أيرلندا والمملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة إلى أن أقل من نصف الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل العظمي يحالون إلى التمارين أو العلاج الطبيعي من قبل مقدم الرعاية الأولية.

كما أن أكثر من 60 بالمئة يتلقون علاجات لا توصي بها الإرشادات الطبية، وقرابة 40 بالمئة يتم إحالتهم للجراحة قبل تجربة الخيارات غير الجراحية.

كيف تحمي التمارين المفاصل؟