الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم يبحث فيه الناس عن التوازن بين الغذاء الصحي والمظهر الجذاب، تبرز فاكهة الليتشي كإحدى أروع الكنوز التي منحتها الطبيعة. هذه الفاكهة الصغيرة القادمة من المناطق الاستوائية لا تُعد مجرد طعام لذيذ، بل تجربة تجمع بين الطعم المميز والفائدة الكبيرة. بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والفيتامينات المهمة، أصبحت الليتشي رمزًا للجمال الطبيعي، ومصدرًا للطاقة والحيوية، مما جعلها تحظى بشعبية متزايدة بين محبي الصحة والعافية حول العالم

هترجعي لسن العشرين.. عشبة جهنمية تؤخر الشيخوخة وهترجعك شباب حتي لو كان عمرك 70 سنة

أسباب ارتفاع أسعار الليتشي

ترتفع أسعار الليتشي بسبب حساسيتها الشديدة وصعوبة زراعتها، إذ تحتاج إلى بيئة مناخية دافئة ورطبة على مدار العام، وهو ما يجعل إنتاجها مقتصرًا على بلدان محددة مثل الصين وتايلاند والهند. كما أن عملية جمعها ونقلها تتطلب دقة كبيرة للحفاظ على نضارتها وطعمها المميز، مما يزيد من تكلفتها. ومع محدودية المعروض في الأسواق العربية، تحولت الليتشي إلى فاكهة فاخرة تعكس الذوق الرفيع وتُعبّر عن التميز في الاختيار الغذائي

النجاحات المصرية في زراعة الليتشي

في السنوات الأخيرة، شهدت مصر تجارب زراعية مشجعة في إنتاج الليتشي داخل صوب خاصة تحاكي البيئة الاستوائية، وقد أثبتت هذه التجارب نتائج مذهلة من حيث جودة الثمار وطعمها. وتميزت الليتشي المصرية بقشرتها الوردية الجذابة ولبها الأبيض الطري الذي يشبه العنب في نكهته، مما جعلها منافسًا قويًا في الأسواق المحلية. كما بدأت تدخل في صناعات غذائية وتجميلية بفضل محتواها العالي من فيتامين C والمعادن المفيدة للمناعة والبشرة

الليتشي رمز التوازن بين الطبيعة والجمال