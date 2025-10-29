مشهور سعودي يفجر مفاجأة وصفة قوية.. تقضي على الكرش وتخفض الوزن 20 كيلو في أقل من أسبوعين! 

الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم يسعى فيه الناس لتحقيق التوازن بين الغذاء والصحة، برز الصيام المتقطع كأحد أكثر الأنظمة الغذائية انتشارًا ونجاحًا في السنوات الأخيرة. فهو لا يعتمد على الحرمان أو الحميات الصارمة، بل يقوم على فكرة ذكية تقوم بتنظيم أوقات تناول الطعام بطريقة تسمح للجسم بالراحة وتنشيط عملية الأيض. هذا النظام أثبت فعاليته في إنقاص الوزن وتحسين مستويات الطاقة، حتى أن أحد المواطنين في السعودية استطاع خسارة أكثر من عشرين كيلوغرامًا بعد التزامه به لفترة منتظمة دون أي مضاعفات

كيفية تطبيق الصيام المتقطع

يقوم الصيام المتقطع على تقسيم اليوم إلى فترتين، الأولى مخصصة للصيام والثانية لتناول الطعام. وغالبًا ما تتراوح فترة الصيام بين 12 و16 ساعة، يمكن خلالها شرب الماء أو القهوة والشاي دون سكر للحفاظ على النشاط والتركيز. وعند حلول وقت الإفطار، يُنصح بالبدء بوجبة خفيفة مثل الخضروات أو الحساء الدافئ، يليها وجبة رئيسية متوازنة تحتوي على البروتينات والألياف. أما وجبة العشاء، فيُفضل أن تكون بسيطة وتشمل اللحم المشوي أو السمك مع الخضار المسلوقة. ومن الجدير بالذكر أن المبتدئين يُفضل أن يبدؤوا بفترات قصيرة حتى يعتاد الجسم تدريجيًا على النمط الجديد دون إجهاد

الفوائد الصحية للصيام المتقطع

يساعد الصيام المتقطع على تحسين عملية التمثيل الغذائي وزيادة معدل حرق الدهون، مما يسهم في فقدان الوزن بشكل طبيعي ومستدام. كما يعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم وتقليل الشهية المفرطة، مما يعزز من قدرة الشخص على التحكم بعاداته الغذائية. إلى جانب ذلك، يساهم في تحسين التركيز الذهني وصحة القلب من خلال توازن الطاقة في الجسم. وللحفاظ على النتائج، يُنصح بممارسة نشاط بدني معتدل وشرب كميات كافية من الماء خلال اليوم