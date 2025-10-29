الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضحت دراسة جديدة أجرتها جامعة ويليام باترسون في الولايات المتحدة الأمريكية، بأن هناك فاكهة هي الأكثر فائدة لصحتنا، إذ قارن الباحثون أنواع مختلفة من الفاكهة، مع مراعاة العلاقة بين القيمة الغذائية وكمية السعرات الحرارية المتناولة، وفي السطور القادمة سوف نتعرف على هذه الفاكهة.

"موجودة في كل بيت".. علماء يكشفون عن الفاكهة الأكثر فائدة لصحتنا

الفاكهة الأكثر فائدة لصحتنا

وبحسب موقع ” thinkstewartville”، يتمتع الليمون كفاكهة حمضية بأنه غني بالفيتامينات (وخاصةً فيتامين ج) والألياف ومضادات الأكسدة القوية مثل الفلافونويد، فإن كمية صغيرة من الليمون توفر جرعة كبيرة من المركبات المفيدة، وبالتالي يجعله مليئًا بالفوائد، فهو يساعد على تعزيز جهاز المناعة، وامتصاص الحديد، وتحسين الهضم، وكذلك الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، لخصائصه المضادة للالتهابات.

وبالرغم من أن طعم الليمون حامضي للغاية، ولكنه يساهم في موازنة مستوى الحموضة في الجسم، ويعد هذا التأثير مفيد لعملية الأيض وحرق الدهون بشكل عام، كما إنه يعزز صحة الأمعاء، وأكد الباحثون على نقطة غالبًا ما يتم تجاهلها: “حموضة الليمون ليست عيبًا، بل ميزة، ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمحتواه من فيتامين سي، حيث إنه عنصر غذائي أساسي للمناعة مؤكدين أن “حموضته حليف للصحة، وليست عدوًا”.

كيف يمكنك إدخال الليمون في روتينك اليومي؟

هناك طرق بسيطة لإدخاله في نظامك الغذائي، حيث يمكنك إضافة رشة من عصيره في السلطة، أو الحساء، أو كوب من الماء، ولكن حذر الخبراء من الإفراط في شرب عصير الليمون النقي على معدة فارغة، وذلك لأن حموضته قد تسبب ضرر بمينا الأسنان أو تهيج المعدة الحساسة، لذا من الأفضل تخفيفه بالماء، واستشارة طبيب إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.

