يعد الجرجير من الخضراوات الورقية المفيدة لصحة الإنسان، لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، مثل الألياف الغذائية، وفي هذا الإطار، أوضح أخصائي التغذية العلاجية، علي الحداد، تأثير تناول الجرجير يومياً على الجسم.

بالفيديو: مختص يكشف ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير يومياً.. ويوضح تأثيره على المناعة والكولاجين

فوائد تناول الجرجير يوميًا لمحاربة الالتهابات

وقال “الحداد” في مقطع فيديو على منصة إكس: “يعمل الجرجير على تحفيز هرمونات الشبع عند الإنسان، فهو من أعلى الخضروات التي تحارب الالتهابات داخل الجسم”.

رفع المناعة

وأضاف “الحداد”: ” يعد الجرجير من أكثر الخضروات التي تحارب السرطانات المختلفة في الجسم كما إنه يخفض ضغط الدم المرتفع ويرفع المناعة”.

إنتاج الكولاجين

كما أوصى أخصائي التغذية العلاجية، من يعاني من الكحة والزكام والبلغم بتناول الجرجير أو سلطته، موضحًا الجرجير أكبر محفز طبيعي لإنتاج الكولاجين في الجسم، مما يساعد على صفاء البشرة وقوة المفاصل والعظام.

صحة العظام

يعتبر الجرجير مصدرًا ممتازًا لثلاثة معادن ضرورية لصحة العظام، الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، الكالسيوم هو المعدن الأكثر شيوعا في جسمك، وفي حالة إذا لم تحصل على ما يكفي، فقد تضعف العظام ببطء مع مرور الوقت، وبالتالي يتسبب في هشاشة العظام، كما يؤثر المغنيسيوم والبوتاسيوم بشكل غير مباشر على صحة الهيكل العظمي عن طريق التأثير على نمو خلايا العظام، قد يساعد استهلاك ما يكفي من هذه المعادن في تقليل خطر حدوث مضاعفات ناجمة عن هشاشة العظام والشيخوخة.

صحة القلب

بالإضافة إلى ذلك، فقد يساعد تناول الجرجير على دعم صحة القلب، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات، التي تساهم في انخفاض ضغط الدم وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، إلى جانب انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وكشفت الدراسات المبكرة عن فائدة أخرى لصحة القلب، فقد يساعد الجرجير على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.