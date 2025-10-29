الرياض - كتبت رنا صلاح - يشعر الكثير من الأشخاص بحرقة المعدة والحموضة في فصل الصيف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتناول الأطعمة السريعة والمقلية، مما يجعل الشعور بالحرقة أكثر من أي وقت آخرن وإذا كنت تبحث عن طرق طبيعية للتخلص منها، فسنعرض لك في هذا المقال 7 طرق مجربة يمكن أن تساعدك في ذلك.

كل لبان ونام على جنبك الشمال..7 طرق طبيعية للتخلص من الحموضة وحرقة المعدة

مضغ لبان خالي من السكر بعد الوجبات

وفقا لما ذكره موقع «تايمز أوف إنديا» يساعد اللبان في التخلص من حرقة المعدة والحموضة، حيث أن الأمر كله يتعلق باللعاب، وبالتالي يزيد مضغ اللبان من كمية اللعاب التي ينتجها فمك، مما يساعد على دفع الحمض للعودة إلى المعدة، وهذه الطريقة البسيطة تساعد على التخلص من الحمض بسرعة أكبر، ويمكن أن تُخفف أو تمنع أعراض الارتجاع بشكل طبيعي.

النوم على الجانب الأيسر أثناء الليل

تلعب الجاذبية دورًا مهمًا، فعند النوم على الجانب الأيسر، تكون معدتك في وضع أدنى من المريء، وبالتالي يساعد على إبقاء حمض المعدة في مكانه، هذه الوضعية تصعب تدفق الحمض إلى الأ على.

رفع الرأس أثناء النوم

عندما تقوم بالنوم بشكل مسطح فقد يتسلل حمض المعدة بسهولة أكبر إلى المريء، خصوصا إذا كانت العضلة العاصرة المريئية السفلية لديك ضعيفة، ولكن إذا قمت برفع الجزء العلوي من جسمك، قإن الجاذبية تساعد على إبقاء الحمض في معدتك في مكانه الصحيح، ويجدر بالإشارة إلى أن هذا التغيير البسيط باستخدام رافعات تحت السرير أو وسادة، يقلل من التعرض لحمض المريء ويعزز جودة النوم للأشخاص المصابين بارتجاع المريء

تناول وجبات أصغر حجمًا

يساعد تناول وجبات صغيرة خلال اليوم على تقليل الضغط على العضلة العاصرة المريئية السفلية، إذ إن الوجبات الكبيرة تؤدي إلى تمدد المعدة واسترخاء هذه العضلة، مما يزيد احتمال حدوث الارتجاع، وتشير الدراسات التي تم إجراؤها بشكل منتظم إلى أن تناول وجبات أصغر حجمًا ومتكررة يخفف الضغط ويقلل من نوبات الحموضة، وخاصة عندما يقترن بالوضع المستقيم.

تجنب تناول الوجبات في وقت متأخر من الليل

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الطعام قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من النوم يمكن أن يزيد من خطر الارتجاع المريئي، وكشفت الأبحاث أن إعطاء وقت للهضم قبل الاستلقاء يساهم في التخفيف بشكل ملحوظ من أعراض الارتجاع المريئي، ويعزز جودة النوم لدى مرضى الارتجاع المريئي.

الحد من الأطعمة المسببة للارتجاع الحمضي

قد تؤدي بعض تلأطعمة مثل القهوة والشوكولاتة والنعناع والحمضيات والكحول والوجبات الخفيفة المقلية إلى استرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية أو زيادة إنتاج الحمض، وقد أظهرت الدراسات أن تجنب هذه المحفزات في النظام الغذائي يؤدي إلى تحسن ملحوظ في أعراض الارتجاع الحمضي خلال بضعة أسابيع فقط.

البقاء في وضع مستقيم بعد الأكل يساعد على الهضم

من الطرق البسيطة للتخفيف من حرقة المعدة أن تحافظ على استقامتك بعد تناول الطعام، سواء كنت تمشي قليلًا أو تسترخي على كرسي، فإن البقاء في وضعية مستقيمة لمدة 20 إلى 30 دقيقة يساعد الجاذبية على دفع الطعام إلى أسفل المعدة واستقراره بشكل صحيح، وهذه العادة السهلة يمكن أن تُحدث فرقًا ملحوظًا.