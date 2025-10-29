الرياض - كتبت رنا صلاح - تعاني بعض النساء من مشكلة البقع الداكنة التي تظهر في مناطق مختلفة من الوجه، وقد تكون هذه البقع ناتجة عن التعرض المستمر لأشعة الشمس أو نتيجة عوامل أخرى، وللتخلص من هذه المشكلة يجب تجنب الأسباب المؤدية لها واتباع بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة وإزالة التصبغات، وفي هذا التقرير نعرض مجموعة من الوصفات الفعالة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات طبيعية.

"الكل هينبهر من جمالك وبشرتك البيضا".. إليكي أفضل ماسكات تفتيح الوجه ومنحه رطوبة ونضارة ولا أروع

وصفات لتفتيح البشرة بطريقة طبيعية

وصفة العسل والليمون لتفتيح البشرة

يعد العسل من المكونات الفعالة في تقليل التصبغات المفرطة على البشرة، حيث يمكن تحضير وصفة بسيطة باستخدام ملعقة صغيرة من العسل وليمونة.

يتم عصر الليمونة في وعاء وإضافة العسل إليها مع التقليب جيدًا، ثم يتم تطبيق الخليط على الوجه والرقبة باستخدام فرشاة، ويترك لمدة قصيرة قبل غسل الوجه بالماء.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الزبادي والعسل لترطيب وتفتيح البشرة

يعتبر الزبادي من المواد الطبيعية التي تساهم في تفتيح البشرة وترطيبها بفعالية.

لتحضير هذه الوصفة، يتم خلط نصف كوب من الزبادي الطازج مع 1-2 ملاعق صغيرة من العسل.

ثم يتم وضع الخليط على الوجه والرقبة وتركه لمدة 20 دقيقة تقريبًا قبل غسل الوجه بالماء.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.

وصفة البابايا والليمون لتفتيح البشرة

تعتبر البابايا من الفواكه التي تحتوي على إنزيمات تساعد في تفتيح البشرة والتخلص من الندبات والعيوب.