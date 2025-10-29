الرياض - كتبت رنا صلاح - مع دخول فصل الشتاء وبرودة الجو، بتظل مشكلة الحشرات مثل الذباب والناموس موجودة داخل المنازل، وبتسبب إزعاج كبير لكل أفراد الأسرة، خصوصًا في الأماكن الدافئة داخل البيت. بدل ما نستخدم المبيدات الكيميائية اللي ممكن تضر الصحة، في وصفات طبيعية آمنة وفعالة تقدر تمنع الحشرات وتوفرلك بيئة نظيفة ومريحة. في المقال ده هنقدملك خمس وصفات منزلية بسيطة بمكونات متوفرة في أي بيت تساعدك تحمي منزلك خلال الشتاء.

"هتطفشهم من بيتك خالص”.. مكون واحد بس يخلصك من الناموس والذباب طول الشتاء.. والنّتائج هتجنن!!

1. خل وصابون الغسيل

اخلطي ربع كوب من الخل مع ربع كوب من صابون غسيل المواعين في إناء كبير وضعيه في أماكن دخول الذباب أو تجمعه وستلاحظي سقوط الحشرات صباحًا. يمكن تعبئة الخليط في زجاجة بغطاء مزود بفتحة صغيرة ليعمل كقرص طارد دائم.

2. الأعشاب والزهور الطاردة

زراعة الأعشاب مثل الريحان، اللويزة، اللافندر، القرنفل، والنعناع في منزلك تساعد على طرد الذباب والناموس بسبب رائحتها القوية التي تكرهها الحشرات، وكمان تعزز من جودة الهواء داخل البيت وتحافظ على رائحة منعشة.

3. البابريكا والماء

امزجي البابريكا أو الفلفل الأحمر مع الماء وأضيفي لها سكر أو عسل أو قطعة فاكهة لجذب الذباب وطرده بعيدًا عن المكان، طريقة بسيطة وآمنة وفعالة، وحتى في الشتاء تعطي نتائج ممتازة.

4. الكافور

اطحني الكافور إلى بودرة وامزجيه مع الماء وضعيه في أماكن تجمع الحشرات أو دخولها، مع مراعاة عدم وضعه في متناول الأطفال لأنه قد يسبب لهم ضرر، وده بيخلي البيت خالي من الحشرات بسهولة.

5. الليمون والقرنفل

قطعي ليمونة إلى نصفين وغرزي أعواد القرنفل في كل نصف وضعيها في أماكن تجمع الذباب والناموس. ممكن كمان غلي قشر الليمون في ماء ورشّه داخل المنزل لطرد الحشرات بشكل طبيعي وآمن، خصوصًا مع الشتاء لما الحشرات بتحاول تدخل الأماكن الدافئة.