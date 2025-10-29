الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الشاي من أكثر المشروبات الشعبية في العالم، فهو جزءًا أساسيًا من الروتين اليومي للكثير من الأشخاص، إذ لا يستطيع الكثيرين بدء يومهم بدون تناول كوب من الشاي الساخن فهو يمنحهم إحساسًا بالدفء واليقظة، لكن هل فكرت يومًا عن ما يحدث داخل الجسم عندما تتناول الشاي على معدة فارغة فور الاستيقاظ؟.

ماذا يحدث لجسمك عندما تشرب الشاى أول شىء فى الصباح؟

الآثار السلبية عند تناول الشاي على الريق

ووفقًا لـ تقارير صحية نشرها موقع تايمز ناو، أكد الأطباء أن شرب الشاي في الصباح دون تناول أي طعام قبله قد يكون له آثار سلبية على الجسم، على الرغم من الفوائد الكثيرة التي يعرف بها هذا المشروب الشائع، وفيما يلي الآثار السلبية عند تناول الشاي على معدة فارغة:

الغثيان والتقيؤ

يحتوي الشاي على مركبات معروفة بـ”التانينات”، وهي نوع من البوليفينولات ذات الطعم المر وتعمل كمضادات أكسدة مفيدة، لكن شرب الشاي على معدة فارغة قد يتسبب في تهيج بطانة المعدة والشعور بالغثيان، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى التقيؤ.

ويشير الأطباء إلى أن أفضل طريقة لتجنب هذه المشكلة هي تقليل تركيز الشاي، أو تناوله بعد وجبة خفيفة بدلًا من شربه مباشرة بعد الاستيقاظ.

زيادة حموضة المعدة

يحتوي الشاي الأسود أو الأخضر على نسب عالية من الكافيين والتانينات، التي تحفز إفراز الحمض المعدي، وعندما تكون المعدة فارغة، تتضاعف التأثيرات الحمضية، وبالتالي يسبب الحموضة والحرقة والانتفاخ، ويمكن أن يسبب التهابات في جدار المعدة أو الإصابة بقرحة، لذا يوصي بشرب الشاي بعد تناول الإفطار وليس قبله.

الجفاف الصباحي

أثناء ساعات النوم، يفقد الجسم جزءًا من سوائله، لذا يحتاج إلى الترطيب عند الاستيقاظ لكن شرب الشاي مباشرة يمكن أن يزيد من فقدان الماء، نظرًا لأن الكافيين الموجود فيه يعمل كمدر خفيف للبول، مما يعني أن الجسم يفقد مزيدًا من السوائل بدلًا من أن يستعيدها، ولذلك السبب، يوصي الأطباء بشرب كوب من الماء قبل الشاى لضمان ترطيب الجسم أولًا.

بطء عملية الأيض واضطراب الهضم

يساعد الشاي على تنشيط عملية الأيض عند شربه في الوقت المناسب، فإن شربه على معدة فارغة يمكن أن يحدث العكس تمامًا، حيث يتسبب في زيادة الحموضة واضطراب الجهاز الهضمي، وبالتالي يعيق امتصاص العناصر الغذائية ويبطئ عملية التمثيل الغذائي، علاوة على أن هذه العادة تخل بتوازن درجة الحموضة في الأمعاء، مما قد يسبب الالتهابات على المدى الطويل.

القلق وتسارع ضربات القلب

عند شرب الشاي المحتوي على الكافيين على معدة فارغة، يمتص الكافيين بسرعة أكبر في الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويمكن أن يسبب ذلك شعور بالقلق أو التوتر أو الخفقان، خاصة عند الأشخاص الحساسين للكافيين.

وفي هذه الحالة، من الأفضل اختيار أنواع من الشاي الخالي من الكافيين مثل النعناع أو البابونج أو الرويبوس، خاصة في الصباح الباكر.

كيف تجعل شرب الشاى عادة صحية؟

لمن لا يستطيعون الاستغناء عن كوب الشاي في الصباح، يمكن اتباع بعض النصائح لتقليل أضراره، ومنها: