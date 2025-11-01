الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر طريقة غسيل الشعر مختلفة من شخص لآخر، حيث أنه يكون حسب ملمس شعرك ونوعه، وتؤثر هذه العوامل على عدد المرات التي يجب فيها غسل الشعر بالماء في الأسبوع، وكشفت دراسة بريطانية حديثة، أنه في المتوسط، يغسل البريطانيون شعرهم كل 2-3 أيام، وأشار الخبراء إلى إن هذا المعدل مرتفع جدًا وقد يسبب القشرة وتساقط الشعر، وفقًا لما ذكره موقع “ديلي بوست”.

كم مرة يجب غسل الشعر في الأسبوع؟.. دراسة تفجر مفاجأة غير متوقعة

يرتبط غسيل الشعر للنساء بنوع الشامبو والشعر وفروة الرأس، وفي هذا الصدد، قال مختص نظافة الشعر عباس كناني، في موقع “كيمست كليك”: “يمكن للكثير من الأشخاص أن يمضوا يومين إلى ثلاثة أيام دون غسل شعرهم، ولكن إذا كانت فروة رأسك تفرز دهونًا زائدة، فقد تحتاج إلى الغسيل كل يوم إلى يومين، وأولئك الذين لديهم شعر خفيف أو أملس هم أكثر عرضة للشعر الدهني”.

عدد مرات غسل الشعر للمرأة

أما عن شعر “الأفرو” فيجب غسله بمعدل أقل، أي حوالي مرة إلى مرتين في الأسبوع، نظرًا لأن الشعر الإفريقي هو الأكثر عرضة للتلف من الجفاف، بالإضافة إلى أن الزيت يساهم في الحفاظ على نعومة الشعر وتجعده، ونصح الخبراء أنه لتجنب تلف الشعر، يجب تجنب استخدام الشامبو مع كل غسلة واستخدام الماء بمفرده أحيانًا.

عدد مرات غسل الشعر للرجل

وأوضح خبير موقع “كيمست كليك”، أنه ينبغي على الرجال أن يقوموا بغسل شعرهم مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع، ناصحًا بعدم استخدام منتجات الشعر، التي قد تسد المسامات وتقلل من كمية الزيت المنتج، ويمكن أن يتسبب نقص الزيت في جفاف الشعر وتلفه، مضيفًا: “غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر على الأرجح لا يساهم في الصلع.”

أصحاب القشرة

إلى جانب ذلك، أشار عباس كناني، أن غسل الشعر بكثرة قد يزيد من القشرة، وبالرغم من ذلك، فإن عدم الغسل يمكن أن يسبب حكة في فروة الرأس، وبالتالي تفاقم قشرة الرأس، قائلًا: “نصيحتي هي استخدام شامبو طبي مضاد للقشرة 2-3 مرات في الأسبوع وغسل شعرك بالماء 2-3 أيام في الأسبوع للتخلص من القشرة.”