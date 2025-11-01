الرياض - كتبت رنا صلاح - أفاد تقرير طبي نشرته صحيفة Times of India بأن تناول عصير الشمندر والجزر يوميًا يمكن أن يُحسن صحة العين بشكل ملحوظ، بفضل احتوائه على مزيج غني من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تلعب دورًا رئيسيًا في حماية البصر وتعزيز الدورة الدموية.

عصير الشمندر والجزر يعزز من صحة العين

ويحتوي هذا العصير الطبيعي على بيتا كاروتين، المشتق من فيتامين A، الذي يُسهم في الحفاظ على شبكية العين والوقاية من العمى الليلي. كما يساعد الشمندر في تحسين تدفق الدم إلى العصب البصري، ما يضمن إمداد العينين بالأكسجين والعناصر المغذية اللازمة لوضوح الرؤية وتقليل خطر التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في السن.



وأوضح التقرير أن مضادات الأكسدة مثل اللوتين، الزياكسانثين، البيتالين، وفيتامين C الموجودة في العصير تلعب دورًا وقائيًا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة والتعرض للضوء الأزرق، مما يساهم في الوقاية من أمراض مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.



كما أشار التقرير إلى أن الشمندر يُعد مصدرًا طبيعيًا للنترات، التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، مما يساعد في تحسين الدورة الدموية وتقليل ضغط الدم، وهو ما يساهم بدوره في تعزيز وظائف العين وتخفيف إجهادها، خاصة لدى الأشخاص الذين يستخدمون الشاشات لفترات طويلة.

طريقة التحضير:

يُنصح بمزج حبة شمندر متوسطة الحجم مع جزرتين بعد تقشيرهما، وإضافة القليل من الماء، مع إمكانية وضع بضع قطرات من عصير الليمون وقطعة من الزنجبيل لتحسين المذاق وتعزيز الفوائد الصحية.

أفضل وقت لتناوله:

يفضّل شرب العصير صباحًا على معدة فارغة أو قبل الإفطار بـ30 إلى 45 دقيقة لتعظيم امتصاص العناصر الغذائية. في المقابل، يُنصح بتجنب تناوله مساءً لتفادي تأثيره المُنشّط الذي قد يسبب اضطرابات في النوم لدى بعض الأشخاص.