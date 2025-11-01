الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد عصير الجزر مشروبًا غنيًا بالعناصر الغذائية المفيدة، أبرزها فيتامين A والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، ما يجعله خيارًا صحيًا يدعم أجهزة الجسم المختلفة عند تناوله باعتدال.

عصير الجزر .. مشروب واحد بـ8 فوائد صحية

وفيما يلي أبرز الفوائد الصحية لعصير الجزر بحسب تقارير طبية:

تحسين صحة العين

يحتوي عصير الجزر على نسبة عالية من البيتا كاروتين (فيتامين A)، الذي يساهم في تقوية البصر والحفاظ على سطح العين.

تعزيز جهاز المناعة

الفيتامينات A وC وB6 في العصير تدعم مناعة الجسم من خلال تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

الوقاية من السرطان

تشير دراسات إلى أن مضادات الأكسدة في الجزر قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل الرئة والبنكرياس، إلا أنها لا تغني عن العلاجات الطبية.

تعزيز صحة البشرة

فيتامين C يساعد في إنتاج الكولاجين، كما أن البيتا كاروتين قد يقي من حروق الشمس ويمنح البشرة إشراقًا طبيعيًا.

دعم صحة القلب

البوتاسيوم الموجود في العصير يساهم في تنظيم ضغط الدم، وقد يخفف من خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

المساعدة في التحكم بالوزن

يوفر عصير الجزر شعورًا بالشبع مع كمية منخفضة نسبيًا من السعرات الحرارية، كما يمد الجسم بطاقة مستدامة.

تقوية العظام

يحتوي العصير على البوتاسيوم وفيتامين K، مما يساعد في تعزيز صحة العظام وتقليل فقدان الكالسيوم.

تنظيم سكر الدم