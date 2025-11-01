الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضح الدكتور يفغيني بيلوؤسوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن الزنجبيل مفيد للصحة لاحتوائه على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الدقيقة.

لكنّه حذّر من أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى تهيج المعدة، وحرقة، وإسهال، وتفاعلات تحسسية.

الزنجبيل: فوائده كثيرة لكن استخدامه المفرط خطر

وأشار إلى أن الزنجبيل يؤثر على تخثر الدم ومستويات السكر، لذا يجب الحذر عند استخدامه مع أدوية مميعة للدم أو أدوية السكري.

كما نصح الحوامل بعدم تناوله بكثرة دون استشارة طبية، محذرًا من استخدامه في حالات حصى المرارة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويُعد الزنجبيل من أكثر المواد الطبيعية فاعلية في تعزيز الصحة، حيث يتميز بخصائص علاجية مذهلة تدعم الجسم على عدة مستويات:

- مضاد قوي للالتهابات:

يحتوي على مركبات الجينجيرول والشوغول التي تُحارب الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض مثل القلب، السكري، والتهاب المفاصل.

- حماية الخلايا من التلف:

يعمل كمضاد أكسدة فعال، مما يقلل من الإجهاد التأكسدي ويبطئ شيخوخة الخلايا.

- تعزيز المناعة:

يُحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يجعله درعا وقائيا ضد العدوى الفيروسية والبكتيرية.

- تحسين الهضم

يُنشط إفراز العصارة المعدية والإنزيمات الهاضمة، مما يقلل من عسر الهضم، والانتفاخ والغازات، والغثيان (خاصة أثناء الحمل أو بعد العلاج الكيميائي).

وتكمن فوائد الزنجبيل

في احتوائه على الأحماض الأمينية الأساسية - التربتوفان والليسين والليوسين، التي تشارك في العمليات الأيضية الرئيسية في الجسم. وتعود النكهة اللاذعة المميزة للزنجبيل إلى المكونات النشطة بيولوجيا المضادة للأكسدة والالتهابات. كما أنه مصدر مهم لفيتامينات مجموعة B، وفيتامين E، و С، وهو غني بالعناصر المعدنية الأساسية المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والمنغنيز.

ووفقا للخبير،

يمكن تناول الزنجبيل على شكل شاي، حيث يمكن تحضيره من جذر الزنجبيل المبشور الطازج يضاف إليه الماء الساخن. وهذا المشروب مفيد جدا لنزلات البرد، وخاصة عند إضافة العسل والليمون. كما يستخدم عصير الزنجبيل أو صبغاته في العصائر والكوكتيلات المنشطة. وتساعد الأقراص و الكبسولات المحتوية على مستخلص الزنجبيل في علاج دوار البحر أو اضطراب المعدة.

ويقول: