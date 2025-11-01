الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر بذور اليقطين من المواد الطبيعية الرخيصة التي تساعد على علاج بعض المشكلات الصحية الخطيرة، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم فوائد بذور اليقطين للقلب والكوليسترول، وذلك وفقًا لما ذكره موقع draxe.

بذور سحرية تحمي قلبك وتخفض الكوليسترول.. لن تصدق النتائج

هل يمكن أن يكون مكمل غذائي مضاد للالتهابات مفيدًا للقلب؟، قد يظهر زيت بذور اليقطين تأثيرات مضادة لارتفاع ضغط الدم وواقية للقلب، وذلك عن طريق عملية قد تتضمن إنتاج أكسيد النيتريك، مما يساعد على الوقاية من أمراض القلب والنوبات القلبية.

فوائد بذور اليقطين

مفيد لصحة القلب

كما أظهر أنه يقلل من ضغط الدم الانبساطي ويرفع مستوى الكوليسترول “الجيد” HDL وتحسين أعراض ما بعد انقطاع الطمث لدى النساء، وفقًا لدراسة تجريبية عشوائية مزدوجة التعمية وخاضعة للتحكم الوهمي أجريت على 35 امرأة ونشرت في مجلة Climacteric: The Journal of the International Menopause Society

إدارة مرض السكري

لمرض السكري أسباب كثيرة، من بينها سوء التغذية، ويمكن التحكم في كلا النوعين من داء السكري، وعلاجهما، من خلال اتباع نظام غذائي جيد ومكملات غذائية، حيث كشفت الأبحاث أن لب الفاكهة، وزيت البذور غير المنبتة، والبروتين المنبت من بذور اليقطين، تتمتع بخصائص مخفضة لسكر الدم، مما يجعل زيت بذور اليقطين إضافة رائعة لأي نظام غذائي لمرضى السكري.

يهدئ فرط نشاط المثانة

كشفت دراسة أجريت عام 2014 ونشرت في مجلة الطب التقليدي والتكميلي، أن مستخلصات زيت بذور اليقطين (من صنفي Cucurbita pepo و Cucurbita maxima ) تساعد على علاج اضطرابات المسالك البولية بشكل فعال، وخصوصا فرط نشاط المثانة وهذا يعني أن استهلاك هذا الزيت هو جزء ضروري من الحفاظ على نظام إخراج صحي.