يتساءل الكثير من الأشخاص عن الطريقة الأفضل لتحضير البيض، سواءً كانت بالسلق أو القلي، وأيهما أكثر تغذية وغنى بالبروتين، ومع ذلك، يعد البيض المسلوق مصدرًا ممتازًا لدعم نمو العضلات وإصلاحها، وفي السطور التالية سنقدم لكم أى طرق تحضير البيض أكثر تغذية وتحتوي على الكثير من البروتين، وفقًا لما ذكره موقع Onlymyhealth".

الفراعنة اللي عارفين.. أيهما أكثر فائدة لصحتك البيض المسلوق أم المقلي؟

أيهما أفضل.. البيض المقلي أم المسلوق؟

تحتوي البيضة المسلوقة الواحدة على حوالي 17 جرامًا من البروتين، وبالتالي فإنها خيارًا جديًا لمن يريدون زيادة نمو العضلات، كما أن البيض المسلوق غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل الفيتامينات B12 وA وD، والمعادن والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البيض المسلوق على مضادات أكسدة تساعد في حماية العين من التدهور المرتبط بالتقدم في العمر.

البيض المقلي

أما البيض المقلي، فهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، خاصة عند إضافة الخضروات إليه، وبالرغم من ذلك، فإن المكونات الإضافية، مثل الجبن والزبدة يمكن أن تزيد من محتوى السعرات الحرارية والدهون، كما يعتمد محتوى الكوليسترول فيه على عدد البيض الذي يتم استخدامه في الطهي، ويمكن تقليل تناول الكوليسترول عن طريق استخدام أقل كمية من صفار البيض أو استخدام بياض البيض فقط.

البيض المسلوق

وبالنسبة لـ البيض المسلوق، فهو يحتوي على عدد منخفض من السعرات الحرارية، في حين قد يختلف محتوى السعرات الحرارية في البيض المقلي حسب المكونات المستخدمة، أما عن الكوليسترول، فيحتوي البيض المسلوق على نسبة كبيرة من الكوليسترول، لكن كشفت الدراسات الحديثة أن تأثير الكوليسترول الغذائي على مستويات الكوليسترول في الدم ليس كبيرًا.

وإذا كنت ترغب في زيادة استهلاك البروتين مع تقليل السعرات الحرارية والدهون، فإن البيض المسلوق يعد الخيار الأفضل، ولكن إذا كنت تفضل البيض المقلي، فيمكنك تعزيز قيمته الغذائية بإضافة الخضروات واستخدام كمية أقل من المكونات الدهنية.