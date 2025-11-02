الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد الشعر الأبيض من أكثر المشكلات التي تواجه النساء والرجال معًا، وغالبًا ما يتم اللجوء إلى الصبغات الكيميائية للتخلص منه، لكنها قد تضعف الشعر وتسبب له التلف على المدى الطويل. لذلك يمكن الاعتماد على المكونات الطبيعية التي تمنح لونًا جميلًا ولمعانًا صحيًا دون أي أضرار.

“سر من عجوزة هندية”… صبغ الشعر الأبيض وتغطية الشيب في 10 دقايق بشكل كامل بمكونات طبيعية !

وصفة الحناء والقهوة

الحناء من المكونات الطبيعية التي اشتهرت منذ القدم في تلوين الشعر، وعند مزجها بالقهوة تعطي لونًا بنيًا داكنًا مميزًا ومظهرًا لامعًا.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير:

تُخلط الحناء مع القهوة جيدًا، ثم يُضاف الماء تدريجيًا حتى تتكون عجينة متجانسة.

تُغطى العجينة وتُترك لمدة 3 ساعات لتتخمر.

يُوزع الخليط على الشعر بالكامل مع التركيز على الشعر الأبيض.

يُترك من 4 إلى 6 ساعات، ثم يُغسل بالماء الفاتر فقط.

النتيجة: يمنح الشعر لونًا بنيًا طبيعيًا ولمعانًا واضحًا يدوم لعدة أسابيع.

وصفة الشاي الأسود

يعمل الشاي الأسود على تغميق لون الشعر تدريجيًا وإخفاء الشعر الأبيض بطريقة طبيعية وآمنة.

المكونات:

كوبان من الشاي الأسود القوي.

ملعقة كبيرة من ملح البحر.

طريقة التحضير:

يُغلى الشاي جيدًا ثم يُضاف إليه الملح.

يُترك الخليط حتى يبرد تمامًا.

يُوزع على الشعر ويُترك لمدة ساعة كاملة.

يُغسل الشعر بالماء فقط دون استخدام الشامبو.

تكرار هذه الوصفات بانتظام يمنح الشعر لونًا طبيعيًا ولمعانًا صحيًا دون الحاجة إلى الصبغات الكيميائية.