الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد فترة ما قبل النوم من أكثر الأوقات التي يمكن استغلالها بذكاء لدعم عملية إنقاص الوزن وتحسين كفاءة التمثيل الغذائي في الجسم، إذ تؤكد دراسات حديثة أن بعض المشروبات الطبيعية تساعد على تحفيز الأيض، وتقليل تراكم الدهون، إلى جانب تعزيز جودة النوم والراحة العصبية.

موجود في كل بيت.. مشروب طبيعي وآمن هيخليك تخس 7 كيلو في أيام | طلع معجزة ربانية

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «Times of India»، فإن دمج مشروبات معينة في الروتين الليلي قد يكون وسيلة فعّالة لاستكمال نمط حياة صحي ومتوازن، إذ تُساهم هذه المشروبات في تعزيز الهضم وتنظيم سكر الدم وتحسين امتصاص العناصر الغذائية، إضافة إلى دعم عملية التعافي الطبيعي للجسم أثناء النوم.

مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس

وفيما يلي قائمة بأبرز 10 مشروبات ليلية تساعد على إنقاص الوزن وتحرق الدهون بفعالية:

1. الكفير غير المحلى

يعتبر الكفير من منتجات الألبان المخمّرة الغنية بالبروبيوتيك والبروتين، ما يجعله مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي وتعزيز الشعور بالشبع قبل النوم، كما يساعد على تحسين امتصاص العناصر الغذائية ودعم المناعة، ويمكن تحسين مذاقه بإضافة رشة من القرفة أو بعض التوت الطازج دون سكر.

2. شاي البابونج

يعرف بقدرته على تهدئة الأعصاب وتعزيز النوم العميق، وهو أمر أساسي لعمل الأيض بكفاءة، إذ يُسهم في توازن هرمونات الجوع والشبع مثل اللبتين والغريلين، وينصح بتناوله مع شريحة ليمون أو ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

3. ماء الليمون الدافئ

يساعد على طرد السموم وتحسين الهضم وتقليل الانتفاخ، بفضل محتواه من فيتامين C الذي يعزز المناعة ويعمل كمضاد أكسدة قوي، يمكن إضافة القليل من العسل الطبيعي لتحسين النكهة دون التأثير على النظام الغذائي.

4. شاي القرفة

تعرف القرفة بقدرتها على تحفيز حرق السعرات وتنظيم سكر الدم، كما تقلل الرغبة في تناول الحلويات ليلًا، يفضَّل تناول كوب دافئ من شاي القرفة دون سكر قبل النوم مباشرة.

5. مشروب خل التفاح

يساعد على تحسين الهضم وتنظيم سكر الدم وتقليل الشهية، مما يدعم فقدان الوزن تدريجيًا.

يُحضّر بخلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب ماء دافئ، ويمكن إضافة قليل من العسل أو القرفة، مع استخدام ماصة لحماية الأسنان من الحموضة.

6. شاي الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مضادات التهابات قوية ويساعد في تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ وتحفيز الأيض.

يمكن تعزيز نكهته بإضافة عصير ليمون أو أوراق نعناع طازجة، مما يجعله مثاليًا قبل النوم لراحة الجهاز الهضمي.

7. الشاي الأخضر منزوع الكافيين

مصدر غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم الكاتشين، التي تساهم في تحفيز حرق الدهون وتحسين التمثيل الغذائي، ويفضل النوع الخالي من الكافيين لتجنب اضطرابات النوم، مع إمكانية إضافة القليل من الزنجبيل أو النعناع لتحسين الطعم.

8. حليب الكركم الذهبي

المعروف باسم “الحليب الذهبي”، ويتكوّن من الكركم مع الحليب الدافئ والقرفة والفلفل الأسود، يعزز هذا المشروب من الهضم وتقليل الالتهابات وتنظيم الأيض، كما يساعد على الاسترخاء والنوم المريح بعد يوم طويل.

9. شاي النعناع

يعد من أكثر المشروبات المهدئة للجهاز الهضمي، إذ يُخفف الانتفاخ وتقلصات المعدة، ويُساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، ما يدعم بشكل غير مباشر عملية حرق الدهون أثناء الراحة.

10. ماء الخيار والنعناع

مشروب خفيف ومنعش منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، يساعد على ترطيب الجسم وطرد السموم، يجمع بين برودة الخيار وانتعاش النعناع، ما يُحفّز الأيض ويساعد على نومٍ هادئ ومريح.