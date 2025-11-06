الرياض - كتبت رنا صلاح - يفضل الكثير من الأشخاص تناول المشروبات الباردة بعد يوم طويل من الصيام، لكن بعض المشروبات، مثل المشروبات الغازية، قد تشكل خطرًا على الصحة، خاصة عند تناولها بانتظام، تحتوي هذه المشروبات على نسب عالية من السكر والصوديوم، مما قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة على المدى الطويل، مثل اضطراب مستويات الأنسولين، وتصلب الشرايين، وزيادة احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كاارثة.. احذر من تناول هذه المشروبات على الإفطار في رمضان تسبب تصلب الشرايين وكوارث صحيه اعرفها بسرررعه!!

أهم التأثيرات السلبية للصودا على الجسم

تأثير الصودا على الأنسولين

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.

هذا يحفز البنكرياس على إفراز كميات كبيرة من الأنسولين، مما قد يؤدي بمرور الوقت إلى مقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

الصودا وتصلب الشرايين

الاستهلاك المستمر للمشروبات الغازية يرفع مستويات الدهون الثلاثية في الدم، مما يعزز من تراكم الدهون على جدران الأوعية الدموية، وبالتالي يزيد من خطر تصلب الشرايين الذي قد يؤدي إلى مشكلات قلبية خطيرة.

الصودا والنوبات القلبية

تحتوي هذه المشروبات على نسبة عالية من الصوديوم، مما يساهم في ارتفاع ضغط الدم ورفع مستويات الكوليسترول الضار، الأمر الذي يزيد من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

بدائل صحية للمشروبات الغازية في رمضان

للحفاظ على صحتك خلال شهر الصيام، يُفضل استبدال المشروبات الغازية بمشروبات طبيعية مفيدة مثل: