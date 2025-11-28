الرياض - كتبت رنا صلاح - أكلات تقوى المناعة للاطفال، مع دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية الحادة، يواجه الأطفال مخاطر صحية متعددة أبرزها الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويزداد القلق لدى الأهل بسبب ضعف مناعة الأطفال أمام هذه الفيروسات مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية لتعزيز صحتهم، تشمل هذه الإجراءات الاهتمام بالتغذية السليمة، توفير الملابس الدافئة، والحفاظ على نظافة اليدين بالإضافة إلى الحرص على تلقي التطعيمات الموسمية الخاصة بالإنفلونزا لتعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى والوقاية من مضاعفات الأمراض التنفسية.

عشان صحتهم تكون في أمان..أكلات تقوى المناعة للاطفال

أكلات تقوى المناعة للاطفال

إليكم أكلات تقوى المناعة للاطفال:

الزبادي

يعتبر الزبادي مصدرًا غنيًا بالبروبيوتيك وهي البكتيريا النافعة التي تساعد على الحفاظ على توازن الأمعاء حيث يقع الجزء الأكبر من جهاز المناعة، يفضل تقديم الزبادي العادي غير المحلى للأطفال لتعظيم الفائدة.

الحمضيات

تحتوي الحمضيات مثل البرتقال والليمون على فيتامين سي الذي يعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، يمكن تحضير كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون للأطفال للحصول على فوائد صحية إضافية.

الكركم

يشتهر الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات لاحتوائه على مادة الكركمين ويمكن إضافة رشة منه إلى الحليب الدافئ أو أطباق الأرز لزيادة مناعة الطفل بشكل طبيعي.

اللوز

يعتبر اللوز غنيًا بفيتامين هـ والدهون الصحية ومضادات الأكسدة مما يجعله وجبة مثالية لتعزيز جهاز المناعة، يمكن تقديمه كوجبة خفيفة مستقلة أو مزجه مع العصائر أو دقيق الشوفان.

السبانخ

السبانخ مصدر هام للحديد وفيتامين ج والبيتا كاروتين جميعها عناصر تساعد على تقوية قدرة الجسم على مواجهة العدوى.

الثوم

يعرف الثوم بخصائصه القوية المضادة للميكروبات ويمكن إضافته إلى الحساء أو الأطباق المطهوة لتقوية مناعة الأطفال.

البيض

البيض مصدر للبروتين الكامل وفيتامين ب12 والزنك وهي عناصر أساسية لدعم الجهاز المناعي وتنمية صحة الأطفال.

الجزر والبطاطا الحلوة

كلاهما غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين أ وهو ضروري لحماية الأغشية المخاطية في الجسم من الفيروسات والعدوى.

التوت

يحتوي التوت على مضادات أكسدة قوية ويمكن إضافته إلى العصائر أو الزبادي للاستفادة من خواصه الصحية في دعم مناعة الطفل.

مشروبات طبيعية لتعزيز مناعة الأطفال

مشروب الليمون الدافئ مع العسل.

مشروب الزنجبيل الخفيف.

شاي البابونج.

عصير البرتقال الطازج.

مشروب القرفة بالحليب.

ماء دافئ مع نقطة عسل.

مشروب الكمون الدافئ.

مغلي النعناع الخفيف.

هذه الأطعمة والمشروبات تعمل معًا على تعزيز مناعة الأطفال بشكل طبيعي خصوصًا في فترات تقلبات الجو ونزلات البرد الموسمية كما تساعد على دعم صحتهم العامة ونموهم بشكل سليم.