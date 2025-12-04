الرياض - كتبت رنا صلاح - تواجه العديد من النساء مشاكل كثيرة بالبشرة والشعر وبالأخص في فصل الشتاء بمعاناة الجفاف والتي تنتج في الجسم بسبب قله شرب المياه، شرب المياه من الأمور الهامة التي لم يمكن الاستغناء عنها او تبديلها بأي شيء أخر كالمياه الغازية وغير ذلك، بالإضافة إلي انهم يبحثوا دائما عن إيجاد حلول فورية بل ويتجهن أخريين إلي استخدام بعض المساحيق والأدوية التي تحتوي علي مواد كيميائية وينتج عنها مشاكل عديدة تلاحق البشرة والشعر، لذلك سنوضح لكم عدة مكونات طبيعية عبر هذا الموضوع كما سنوفيكم بالطرق اللازمة من اجل استخدام هذه المكونات لأجل الحصول علي افضل النتائج في وقت قصير منذ استخدامه تابعونا.

وصفة نمو الشعر التالف من أول مرة.. رجعي شعرك لطبيعته الخلابة الأن

مكونات طبيعية لنمو الشعر التآلف

إحضار ثلاثة ملاعق من الزبادي.

ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون.

إحضار عدد بيضة.

طريقة الاستخدام

اخلطي المكونات جيدا ثم قم بفرد المكونات علي الشعر وتأكدي من وصول هذه المكونات إلي جميع أطرافة الشعر.

لفي الشعر في بونية خاص به لمدة لا تقل عن 25 دقيقة، بعد ذلك قم بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ واستخدام الشامبو الخاص والمناسب للشعر يجب أن يكون الشامبو خالي تماما أيضا من أي مواد كيميائية وذلك للحصول علي افضل النتائج.

يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر وستحصل علي نتيجة رائعه بشعر ناعم ولامع وجذاب.

وصفة لتفتيح وترطيب البشرة

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من عصير الليمون.

كيفية الاستخدام علي البشرة