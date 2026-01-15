نعرض لكم الان تفاصيل خبر واردات مصر من الوقود تقفز 23% إلى 21 مليار دولار في 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يناير 2026 04:10 مساءً - العربية نت _ كشف مسؤول حكومي، عن ارتفاع قيمة واردات مصر من الوقود بنحو 23% خلال عام 2025، لتسجل نحو 21 مليار دولار.

وقال المسؤول، لـ”العربية Business”، إن قيمة الواردات زادت بنحو 5 مليارات دولار في العام الماضي، مقارنة بفاتورة قيمتها 16 مليار دولار خلال عام 2024.

وعزا نمو فاتورة الوقود السنوية إلى زيادة حجم تعاقدات الحكومة لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الوقود محلياً، عقب ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز والمازوت في الصيف، بجانب التزام وزارة البترول والثروة المعدنية، بتوجيه حصص بترولية وغازية جديدة إلى المشروعات القومية والصناعية المُنفذة مؤخراً.

واردات المنتجات البترولية استحوذت على 52% من إجمالي الفاتورة وبلغ نصيب واردات الغاز نحو 38%

تابع أن واردات المنتجات البترولية استحوذت على نحو 52% ما يُعادل 10.9 مليار دولار من إجمالي الفاتورة الكلية، فيما بلغ نصيب واردات الغاز نحو 38% أي ما يوازي 7.9 مليار دولار من الواردات.

واردات الربع الأخير من 2025 بلغت نحو 5 مليارات دولار

وقال المسؤول، إن واردات الربع الأخير بلغت نحو 5 مليارات دولار، وساهمت في تلبية بين 25 و 30% من احتياجات السوق اليومية من أنواع الوقود المختلفة.

لفت إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية، تحصل على بعض التسهيلات في سداد قيمة وارداتها من الوقود لفترات تتجاوز 6 أشهر في بعض التعاقدات، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية مجاورة.

وزارة البترول تعتزم خفض وارداتها الشهرية بنحو 15% خلال العام الجاري 2026

وتعتزم وزارة البترول خفض وارداتها البترولية الشهرية بنحو 15% خلال العام الجاري 2026، في إطار سعي الحكومة لتقليص دعم الوقود بالموازنة العامة للدولة خلال 2026-2027.

أكد أن عقود التجارة الخارجية للوقود والغاز، تتم من خلال تعاقدات مباشرة ومناقصات تُطرح على الشركاء، بحيث يتم استيراد الوقود والغاز المسال عبر عقود متوسطة الأجل وأخرى سنوية للوفاء باحتياجات الدولة.

الوزارة تخطط لزيادة معدلات ضخ النفط الخام إلى مصافي التكرير العام الجاري بنحو 10 إلى 15%

وشدد المصدر على زيادة معدلات ضخ النفط الخام إلى مصافي التكرير المصرية العام الجاري بنحو 10 إلى 15% لرفع إنتاج المحروقات وتعويض جانب من واردات الوقود من الخارج، ارتكازاً على اكتشافات البترول التي تم التوصل إليها وجرى ربط عدد منها على الشبكة القومية للبترول بالبلاد.

وفي 14 سبتمبر الماضي، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول ملتزم بسياسات تحفيز شركاء الاستثمار للمساهمة بشكل مباشر في التغلب على التناقص بالإنتاج، لافتاً إلى العمل على خطة متكاملة لزيادة إنتاج البترول الخام على المستوى القريب بما يحقق نقلة نوعية في هذا المجال، مع إعطاء أولوية لتسريع تنفيذ مشروعات توفير المنتجات البترولية محلياً لتقليل الضغط على فاتورة الاستيراد.

