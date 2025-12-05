الرياض - كتبت رنا صلاح - في لحظات تتوقف فيها عجلة الحياة اليومية، وتغدو الأصوات من حولنا أقل حدة، تنفتح أمامنا أبواب صغيرة من السكينة والإلهام، حيث تتحدث الطبيعة بصمتها الخاص، وتنقل رسائل خفية من الضوء والهواء، في هذه اللحظات، يبرز البقدونس، ليس مجرد ورقة خضراء، بل رمز للطاقة المتجددة والحيوية الطبيعية، يدعوك للاستمتاع بكل نسمة وكل شعاع ضوء، بينما يمنحك شعورًا بالانتعاش الداخلي الذي ينعكس على جسمك وروحك معًا.

«العشبة الجبارة».. هتخلصك من السموم ورواسب الاملاح بالجسم ومدره للبول وبها مضادات أكسدة.. جربها دلوقتي

دعم صحة الكلى والجسم

يتجاوز البقدونس دوره الجمالي أو نكهته العطرية المميزة، ليصبح عنصرًا مهمًا لصحة الجسم، وخاصة الكلى، إذ يُعرف بخصائصه المدرّة للبول، مما يساعد على التخلص من السوائل الزائدة والأملاح الضارة، ويقلل من احتمالية تكوّن الحصى، ويحافظ على وظائف الكلى بكفاءة عالية، بالإضافة لذلك، يحتوي البقدونس على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات وفيتامين C، التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة وتخفف الالتهابات المزمنة، لذلك إدراجه في النظام الغذائي يُعد خطوة ذكية للحفاظ على التوازن الحيوي والطاقة اليومية.

مشروب صحي يعزز النشاط

علاوة على ذلك، يسهم البقدونس في تنشيط الكبد وتنقية الجسم من السموم، مما يعزز من قوة جهاز المناعة وقدرة الجسم على مواجهة الضغوط اليومية، يمكن تحضيره بسهولة عبر غلي حفنة من أوراقه الطازجة في ماء لمدة عشر دقائق، ثم تصفيته وشربه مرة أو مرتين يوميًا، مع مراعاة الاعتدال للنساء الحوامل ومرضى الكلى المزمنين، يصبح مشروب البقدونس بذلك إضافة فعّالة للنظام الغذائي، يجمع بين النكهة الطازجة والفائدة الصحية القصوى، ويمنح شعورًا دائمًا بالحيوية والنشاط في كل لحظة من يومك.