مفعولها سحري.. أضف هذا المكون على القهوة عشان تخس 7 كيلو في أيام | طلع معجزة 

الرياض - كتبت رنا صلاح - مع تزايد انتشار الوصفات الطبيعية على منصات التواصل الاجتماعي، برزت في الآونة الأخيرة وصفة مزج القهوة بالليمون باعتبارها وسيلة سريعة لخسارة الوزن، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا بين خبراء التغذية حول صحتها ومدى فعاليتها.

هل القهوة بالليمون تساعد على التخسيس بالفعل؟

تعد القهوة من أكثر المشروبات شيوعًا لاحتوائها على الكافيين الذي ينشّط الجهاز العصبي ويرفع مستوى الطاقة. وتشير دراسات إلى أن الكافيين قد يزيد مؤقتًا من معدل الأيض ويساعد على حرق كمية محدودة من السعرات الحرارية، خاصة عند تناوله قبل التمارين، إلا أن هذا التأثير يبقى محدودًا وقصير المدى، وقد يصاحبه آثار جانبية مثل الأرق والقلق واضطرابات النوم.

أما الليمون، فرغم غناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة، فلا توجد أدلة علمية تثبت ارتباطه المباشر بفقدان الوزن، سواء تم تناوله منفردًا أو ممزوجًا بالقهوة.

وبحسب موقع Healthline، فإن الاعتقاد بأن مزيج القهوة والليمون يذيب الدهون بشكل مباشر “غير مدعوم علميًا”، ويعود أي تأثير محتمل إلى الكافيين الموجود في القهوة فقط، وليس إلى الليمون.

فوائد محتملة لمزيج القهوة والليمون

ورغم عدم إثبات دوره في التخسيس، إلا أن هذا المزيج قد يقدم بعض الفوائد، مثل:

المساهمة في تخفيف الصداع نتيجة تأثير الكافيين على الأوعية الدموية.

تحسين وظائف الدماغ والحد من مخاطر الأمراض التنكسية.

دعم نضارة البشرة بفضل مضادات الأكسدة في القهوة والليمون.

مخاطر الإفراط في تناول القهوة بالليمون

وفي سياق متصل، يحذر الأطباء من تناول هذا المزيج يوميًا أو بكميات كبيرة، نظرًا لاحتمال التسبب في:

اضطرابات النوم والأرق.

تهيج القولون وزيادة حركة الأمعاء.

تآكل مينا الأسنان نتيجة الحموضة المرتفعة.

ردود فعل تحسسية لدى البعض تجاه الحمضيات.

أعراض انسحاب للكافيين عند التوقف المفاجئ.

وكان الدكتور أحمد مجدي عبدالقادر، خبير التغذية العلاجية، قد أوضح بأن إضافة القليل من الماء إلى فنجان القهوة يساعد في تقليل تركيز الرواسب الثقيلة وتحسين المذاق، مع تقليل التأثيرات السلبية على الكلى على المدى الطويل.