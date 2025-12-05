الرياض - كتبت رنا صلاح - يستخدم زيت الخروع منذ القدم في أغراض متعددة سواء في الطب أو التجميل ويستخلص من بذور نبات الخروع ويتميز بخصائص فريدة تجعله أحد الزيوت الطبيعية المهمة للعناية بالصحة والبشرة والشعر.

جرب زيت الخروع وفوائده الصحية للبشرة والشعر والجسم

فوائد زيت الخروع للهضم والإمساك

يعتبر زيت الخروع علاج طبيعي فعال لتخفيف الإمساك ويعمل عن طريق تحفيز عضلات الأمعاء للمساعدة في دفع البراز عبر القولون ويمكن استخدامه أحياناً لتنظيف القولون قبل بعض الإجراءات الطبية ولكن يجب عدم استخدامه لفترات طويلة لتجنب الآثار الجانبية مثل الانتفاخ والتقلصات.

يساعد على تحفيز حركة الأمعاء ودفع البراز عبر القولون. <liيستخدم لتنظيف القولون قبل بعض الفحوصات الطبية. <liيجب عدم الاعتماد عليه كعلاج طويل الأمد لتجنب الآثار الجانبية.

زيت الخروع لتحفيز المخاض

يستعمل زيت الخروع منذ قرون لمساعدة النساء الحوامل على تحفيز المخاض ويظهر بعض الدراسات فوائده في هذا المجال بينما لم تؤكد دراسات أخرى فعاليته لذلك يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه أثناء الحمل.

liيستخدم لتحفيز المخاض عند النساء الحوامل. <liتمت دراسة فعاليته في عدة بحوث ولكن النتائج متباينة. <liيجب استشارة الطبيب قبل استخدامه أثناء الحمل لتجنب المخاطر.

الخصائص المضادة للالتهابات وتسريع التئام الجروح

يمتاز زيت الخروع بقدرات مضادة للبكتيريا والالتهابات مما يساعد على تقليل التورم وتسريع التئام الجروح عند دمجه مع مكونات أخرى ومع ذلك ينصح باستخدامه تحت إشراف طبي للعناية بالجروح.

يقلل الالتهاب والتورم عند وضعه على الجلد. يساعد على حماية الجروح من العدوى عند استخدامه بشكل مناسب.ينصح بعدم استخدامه على الحروق أو الجروح الطفيفة في المنزل.

الفوائد الجمالية للبشرة والشعر

يتميز زيت الخروع بخصائص مرطبة للبشرة ويستخدم في منتجات التجميل كما يمكن تطبيقه مباشرة بعد تخفيفه بزيت آخر لتقليل التهيج ويُسوق أحياناً لعلاج جفاف فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر مع ضرورة الحذر من استخدامه بكميات كبيرة لتجنب تشابك الشعر.

يرطب البشرة ويقلل جفافها. <liقد يساعد على تقليل حب الشباب بشكل محتمل لكنه غير مثبت علمياً. <liيعزز صحة فروة الرأس ويمنع جفاف الشعر مع الحذر من تشابكه.

الاستخدامات غير التقليدية لزيت الخروع