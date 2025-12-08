الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهرت دراسة حديثة أن جزيئات الغبار الدقيقة PM2.5، التي يقل حجمها عن 2.5 ميكرومتر، قادرة على اختراق الرئتين والتسبب بالتهابات حتى عند تركيزات منخفضة، ما يضر بالخلايا التنفسية ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض مزمنة مثل الربو.

فيتامين C يقلل أضرار الغبار الدقيقة على الرئتين

التجارب التي أجريت على الفئران بينت أن التعرض اليومي لهذه الجزيئات أدى إلى التهابات في الرئتين، وزيادة الخلايا المناعية، وتفاقم الإجهاد التأكسدي، إضافة إلى انخفاض عدد الميتوكوندريا الضرورية لعمل الجهاز التنفسي.

لكن عند إضافة فيتامين C إلى مياه الشرب، لوحظ انخفاض الالتهاب وحماية الميتوكوندريا، حيث يعمل الفيتامين كمضاد أكسدة قوي يحد من سلسلة الأضرار التي تسببها PM2.5. نتائج مماثلة ظهرت أيضاً عند اختبار خلايا الشعب الهوائية البشرية، إذ ساعد فيتامين C على الحفاظ على نشاط الخلايا وبنيتها.

ويؤكد الباحثون أن البشر يتعرضون يومياً لجرعات منخفضة من هذه الجزيئات في الطرق والمكاتب والمتاجر وحتى المنازل، ما يجعل دور فيتامين C في الوقاية جزءاً مهماً من الحماية اليومية البسيطة.