الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهرت أبحاث علمية حديثة أن تناول الفلفل الحار الكامل بانتظام قد يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، في حين أن الاعتماد على الصلصات الحارة والمنتجات المعالجة القائمة عليه قد يؤدي إلى نتائج عكسية على صحة القلب والأوعية الدموية، وفق ما ذكره موقع "فيري ويل هيلث" الصحي.

الفلفل الحار يخفض ضغط الدم عند تناوله كاملا

وأوضح الموقع أن مادة الكابسيسين، وهي المركب المسؤول عن حرارة الفلفل، تلعب دوراً محورياً في هذا التأثير، إذ تعمل عبر عدة آليات أبرزها:



تحسين وظيفة الأوعية الدموية من خلال تعزيز إفراز أكسيد النيتريك الذي يساهم في توسع الأوعية وتسهيل تدفق الدم.



مقاومة الالتهابات والأكسدة، مما يقلل من مخاطر تصلب الشرايين وارتفاع الضغط.



دعم الصحة الأيضية والمساعدة في فقدان الوزن، وهما عاملان مهمان للحفاظ على ضغط دم صحي.



تقليل استهلاك الصوديوم، إذ يميل محبو الطعام الحار إلى تناول كميات أقل من الملح.



وأشار التقرير إلى أن المشكلة تكمن في أن معظم الناس يستهلكون الفلفل الحار ضمن منتجات عالية الصوديوم مثل الصلصات الجاهزة والتتبيلات، ما قد يلغي فوائده الصحية.



وينصح الخبراء بإضافة الفلفل الطازج أو المجفف مباشرة إلى الطعام، سواء عبر قليه مع الثوم وزيت الزيتون، أو إضافته إلى الحساء والسلطات، أو إعداد صلصة منزلية منخفضة الصوديوم.



وحذّر التقرير من أن الفلفل الحار قد لا يكون مناسباً للجميع، خصوصاً لمن يعانون من الارتجاع الحمضي أو عسر الهضم، أو لمن تظهر لديهم أعراض مثل تسارع ضربات القلب أو التعرق بعد تناوله. كما قد يتفاعل مع بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم ومميعات الدم، ما يستدعي الحذر.