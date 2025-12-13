الرياض - كتبت رنا صلاح - بشرة صافية ونقية خالية من البثور والمناطق الداكنة هي حلم تسعى إلى تحقيقه بشتى السبل، وتحاول بقدر الإمكان تحقيقه بإتباع الطرق الطبيعية زيوت، أعشاب، وغيرها الكثير من المواد الطبيعية الأخرى الفعالة في هذا الجانب بشرط المواظبة على استعمالها بشكل دوري، والتي لا يترتب عليها أية آثار جانبية ضارة كالمواد الكيميائية التي تضر بالبشرة كثيرًا،

هتنبهري من النتيجة.. تعرفي على مكونات تحضير ماسك النشا والليمون السحري في تفتيح البشرة

يعد النشا واحد من أفضل المواد الفعالة في تبييض البشرة، هذا إلى جانب الفعالية العالية لليمون في تنعيم البشرة، ولكي تستفيدي من هذه الوصفة احضري مجموعة المكونات التالية:

ماسك النشا والليمون

ملعقتان نشا.

ملعقة واحدة عصير ليمون طازج.

ملعقة واحدة ماء ورد.

ملعقة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير ماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة باتباع عدة خطوات، نوضحها فيما يلي:

ضعي كل النشا وعصير الليمون في وعاء مناسب.

اخلطيهم جيدًا، إلا أن يصير لديكي خليط متجانس ذات قوام ناعم.

أضيفي الماء الورد إلى المزيج وزيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام

فيما هو آت توضيح للطريقة الصحيحة لتطبيق ماسك النشا والليمون:

في البداية قومي بتنظيف البشرة بشكل جيد، ثم قومي بتجفيفها بشكل تام.

طبقي الماسك على وجهك بشكل متساوي على كافة المناطق الداكنة المراد تفتيحها، ذلك باستعمال فرشاة مخصصة أو يديكي.

اتركي الماسك لمدة تتراوح من ¼ إلى ⅓ ساعة، بحيث يجف بشكل تام.

اغسلي وجهك بمجرد أن يجف أو بواسطة الماء الفاتر.

اشطفي وجهك بحركات لطيفة دائرية لطيفة أثناء لكي تقشري البشرة وتزيلي كل الخلايا الميتة.

عقب إزالة الماسك، استعملي مرطب خفيف لكي تحافظي على ترطيب بشرتك ونعومتها.

ولكي تحصلي على نتائج مثلى واظبي على تكرار الماسك من مرتين إلى ثلاثة مرات أسبوعيًا.

نصائح للحصول على بشرة نضرة

إليكي مجموعة نصائح فعالة للمحافظة على بشرة نضرة ومشرقة بشكل طبيعي: