زيت الزيتون والليمون.. في الصباح أم المساء؟ خبيرة تغذية تجيبكِ على "دوت الخليج"

من الحمية المتوسطية، أو النظام الغذائي المتوسطي الذي يتصدر قائمة أفضل الحميات أو الأنظمة الغذائية على الإطلاق (سواء من خلال الدراسات والأبحاث الحديثة أو القديمة)؛ يأتينا عنصران أساسيان، في حال جمعهما معًا، فإنهما يُوفَران فوائد صحية جمة.

نتحدثُ هنا عن مزيج زيت الزيتون والليمون، الموجود تقريبًا في معظم وصفات السلطات وغيرها من الأطباق الجانبية والرئيسية في حمية البحر الأبيض المتوسط. مزيجٌ يحمل – بجانب الطعم الشهي – العديد من الفوائد الصحية؛ ما جعل المختصين في الصحة واللياقة، ينصحون مرضاهم بتناول زيت الزيتون وعصير الليمون على الريق، للاستفادة القصوى منه.

تحدثنا في مقالات عديدة سابقة على موقع "دوت الخليج"، حول كافة الفوائد التي يمكن أن نجنيها من اتباع نصيحة الأطباء في تناول مزيج زيت الزيتون مع الليمون صباحًا وقبل البدء بشرب القهوة أو تناول الفطور. لكن ظهر مؤخرًا، اتجاهٌ جديد نحو تخصيص هذا الشراب ليلًا وقبل الخلود للنوم. وتناقلت مواقع عدة، منها موقع مجلة Vogue العالمية التي خصَصت مقالًا في أواخر يناير الماضي حول هذا الموضوع.

فماذا يحمل هذا المقال من معلومات عن مزيج زيت الزيتون والليمون، وهل هو بالفعل ينفع ليلًا أكثر أم من الأفضل حصره في الصباح؟ إليكِ المزيد من المعلومات، مع إجابةٍ توضيحية من الدكتورة دانا حموي من دبي حول السؤال الثاني.

زيت الزيتون مع عصير الليمون مفيد أكثر على الريق

فوائد زيت الزيتون والليمون

لطالما تصدّر زيت الزيتون البكر الممتاز والليمون الطازج عالم الطبخ الصحي والعلاجات المنزلية، تقول المقالة المنشورة على موقع "فوغ" في 29 يناير الماضي. وتضيف المقالة: "الآن، وجد هذا الثنائي دورًا جديدًا: مشروبٌ صحي يتم تناوله كل ليلة، وقد انتشر على نطاقٍ واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يُسكب هذا المزيج البسيط في كوب بدلًا من رشه على السلطة، ويُروج له كطقسٍ ليلي صغير لكنه فعّال، يدعم صحة البشرة ونضارتها، ويُحسّن عملية الهضم."

وفقًا للمقالة؛ يُشاع إن زيت الزيتون البكر الممتاز وعصير الليمون الطازج، وعند تناولهما معًا في المساء، يعملان بتناغم لتكوين مزيجٍ مضاد للأكسدة يُنقي الجسم بلطف. ويزعم مُحبو هذا المزيج أنه يدعم جهاز المناعة، يُحفَز إنتاج الكولاجين، ويُساعد الجسم على استعادة نشاطه خلال الليل. أيضًا، يبدو أن التوقيت عاملٌ أساسي في جني الفوائد؛ إذ يُفترض تناول هذا المزيج المنعش قبل النوم لدعم عملية الهضم، تعزيز انتظام حركة الأمعاء، وتحسين جودة النوم.

إليكِ آلية عمله كما تقول "فوغ": يُساعد زيت الزيتون على ترطيب الأمعاء، بينما يُحفَز عصير الليمون إفراز العصارات الهضمية. ومعًا، يُسهّلان عملية الهضم ويُحسّنان حركة الأمعاء، مما يُقلَل الشعور بالامتلاء ليلًا ويُساعد في الحصول على نومٍ هانئ.

يُقال أيضاً إن ملعقة كبيرة من الزيت ممزوجة بعصير نصف ليمونة تُفيد الكبد. وفي أوساط الصحة والعافية، يُنسب لهذا المشروب خصائص مُسهّلة، مُطهّرة ومُنقّية للجسم، مما قد يُساعد في عمليات التخلص من السموم الطبيعية ويُخفف من الإمساك العرضي. وإلى جانب فوائده في تحسين الهضم، يشير المؤيدون إلى فوائد أوسع نطاقًا: فالمركبات المضادة للالتهابات الموجودة في زيت الزيتون، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة النباتية والفيتامينات الموجودة في الليمون، ترتبط بصحة القلب، راحة المفاصل، ومستويات الكوليسترول الصحية.

باختصار، تشمل جميع الفوائد المزعومة لمزيج زيت الزيتون وعصير الليمون ما يلي:

1. دعم عملية الهضم

2. المساعدة في علاج الإمساك العرضي

3. دعم عملية التخلص من السموم

4. دعم وظائف الكبد الطبيعية

5. مضادات الالتهابات

6. راحة المفاصل

7. دعم مستويات الكوليسترول الصحية

8. دعم صحة القلب والأوعية الدموية

9. بشرة أكثر نضارة.

فوائد زيت الزيتون والليمون.. ليلًا أم على الريق؟

تجيب الدكتورة دانا حموي، من مركز الدكتورة دانا الطبي في دبي، على هذا السؤال بالآتي:

في كلتا الحالتين، ينفع هذا المزيج، لكن فائدته ترتبط بالهدف المرجو منه. فإذا ما أردتِ التنحيف وخسارة دهون البطن، الأفضل تناوله على الريق. من يبغى من تناوله تحسين صحة القلب، يمكنه تناوله ليلًا أيضًا؛ إنما شخصيًا، تضيف الدكتورة دانا، أفضَل تناوله على الريق للاستفادة من جميع المزايا التي يوفرها هذا المزيج.

الدكتورة دانا حموي

إذن؛ من المفيد تناول ملعقة من زيت الزيتون مع كوب فاتر من الماء المضاف اليه القليل من عصير الليمون، على الريق، وقبل تناول أي طعامٍ أو مشروبات اخرى. وبحسب د. دانا، فإن هذه الملعقة تساعد في تسهيل الامعاء وتليينها، وبالتالي المساعدة في الاخراج وعلاج الامساك بسرعة، فضلاً عن أهمية تناول ملعقة زيت الزيتون صباحاً لجهة حرق دهون البطن.

يُسهم تناول زيت الزيتون مع الماء الفاتر وعصير الليمون في تخليص الجسم من الفضلات المتراكمة في الامعاء، وبالتالي تقليل امكانية الاصابة بالامساك؛ وهي المشكلة الأكبر التي يعاني منها شريحةٌ كبيرة من الناس، خاصةً النساء.

ليس ذلك فحسب؛ بل يُسهم تناول زيت الزيتون والليمون على الريق في تقديم الفوائد الصحية التالية كما أفادتنا بها الدكتورة دانا:

• تحسين عملية الهضم وتسريعها.

• علاج قرحة المعدة والتهاباتها.

• التقليل من اضطرابات الجهاز الهضمي، علاج الانتفاخ والغازات.

• حماية الكبد خاصة لدى المصابين بمرض فيروس سي.

• المساعدة على إنقاص الوزن والتخسيس، كونه يزيد من حرق الدهون في الجسم، يُعزَز الشعور بالشبع ويُقلَل الشهية لتناول الطعام.

• يُخفَض الكوليسترول الضار في الدم والدهون الثلاثية التي يمكن أن تتسبب بأمراض القلب.

• يُساعد في خفض درجة حرارة الجسم.

• يُقوي مناعة الجسم ويجعله أكثر قدرةً على محاربة الأمراض.

• يُنظَف الجسم من الفطريات والجراثيم المُسببة للأمراض ومختلف المشاكل الصحية؛ كما يرفع من قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات التي تزيده قوةً ومناعة.

• يحارب التجاعيد والشيخوخة المبكرة، ويساعد على إفراز الكولاجين الطبيعي.

• يساعد في التخلص من قشرة الرأس.

• يُخفَف الهالات السوداء حول العينين.

مما تقدم؛ يتبين لنا أن تناول زيت الزيتون مع عصير الليمون المخفف بالماء، هو الطريقة الأمثل والتي يتفق عليها الخبراء لتحسين الصحة بشكلٍ عام. وسواء تناولتِ هذا المزيج على الريق (وهو الأنسب على كافة الأصعدة) أو ليلًا، فإنكِ ستحصلين على بشرةٍ نقية، جهاز هضمي سليم، قلبٍ قوي، شهية أقل لتناول الطعام، وقدرة أكبر على خسارة دهون البطن وفقدان الوزن.

فما هو هدفكِ الأساسي عزيزتي من تناول زيت الزيتون مع الليمون؟