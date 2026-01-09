مش هتصدقي النتيجة بعد ما تجربي الماسك دا.. بشرتك هتبقى أفتح ومشدودة كأنك لسة راجعة من المصيف

الرياض - كتبت رنا صلاح - الكثير من مشكلات البشرة هي ما تؤرق الفتيات اللواتي تحلمن بالحصول على بشرة صحية، نقية، حيوية وراقية، ولأجلهن نأتي عبر موقع سعودي اون بالإشارة إلى ماسك طبيعي لشدّ وتفتيح البشرة، هو ما قد يكون له نتائج إيجابية لعدد كبير منهن.

في حال كنتِ ترغبين في الحصول على بشرة نقية ومشدودة والأهم تحقيق حلم التفتيح، فهذا ما يعني أن ماسك الشوفان قد يكون هو الحل الأمثل بصورةٍ ما بالنسبة لكِ، وهو ما نعرض تفاصيله كما يلي:

ماسك شد وتفتيح البشرة

في وعاء نظيف يتم وضع كمية من الشوفان بمقدار ملعقة كبيرة.

ثم تتم إضافة ملعقة كبيرة من الدقيق وعليها ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

يتم تقليب المواد السابقة مع بعضها وأثناء ذلك تتم إضافة القليل من ماء الورد حتى يتكون قوام يشبه المعجون.

بعدها يتم وضع الماسك على البشرة بتوزيعه عليها ما عدا منطقة حول العينين.

الانتظار حتى عشر دقائق ثم غسل الوجه بمياه دافئة.

أهمية ماسك الشوفان للوجه

لا بد من التعرف على أبرز الفوائد التي قد يتم الحصول عليها جرّاء تطبيق وصفة الشوفان على الوجه، وهي ما نذكرها على النحو التالي:

الشوفان يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الشوارد الحرة وهي ما تؤدي إلى ظهورها بدرجة غامقة عن الطبيعي.

الشوفان يعتبر من مواد التقشير الطبيعية التي تعمل على إزالة خلايا الجلد الميت، وبالتالي فإن استخدامه باعتدال يساهم في تفتيح البشرة.

نظرًا لاحتواء الشوفان على أحماض أمينية فإنها تساعد على تعزيز عملية إنتاج الكولاجين، وهذا ما يعني تأخير ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة أي الحفاظ على البشرة مشدودة لأطول وقتٍ ممكن.

من المهم جدًا قبل الإقدام على تجربة أي وصفة طبيعة كانت أو غيرها التأكد أولًا من أنها لا تحتوي على مكونات تتسبب في حساسية الجلد، وهذا ما يمكن معرفة بإجراء اختبار حساسية بوضع كمية صغيرة من الوصفة على اليد والانتظار قليلًا؛ فإن لم تظهر أي أعراض مثل التهيج أو الإحمرار أو ضيق التنفس فهذا ما يدل نسبيًا على أنها آمنة.