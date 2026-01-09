الرياض - كتبت رنا صلاح - إن تساقط الشعر من أولى المشكلات الأساسية التي تثير قلق وضيق الكثير من الفتيات والنساء؛ حيث إنها تأتي مُهددة تاج الرأس بفقدان سر من أسرار جماله وهو الكثافة

شعرك هيرجع زي الأول وأحسن أول ما تجربي الماسك دا.. ودعي التساقط للأبد

بما أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها الكثير من الفتيات هي تساقط الشعر؛ فإن اللجوء إلى الوصفات الطبيعية قد يكون هو الحل الأمثل لهن، ومن هنا نشارك وصفة أو ماسك قد يكون له أثر إيجابي وفعال وهو “ماسك الموز”:

ماسك لتساقط الشعر وتكثيفه

إحضار حبتين من الموز ووضعهما في إناء نظيف ثم البدء في الهرس.

بعد التأكد من تمام هرس الموز تتم إضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة من زيت الزيتون ثم ملعقة من العسل الأبيض.

يتم الخلط جيدًا حتى تمتزج المكونات.

بعد ذلك يتم وضع الخليط على الشعر من الفروة حتى الأطراف والتأكد من توزيعه جيدًا.

ترك الماسك على الشعر حوالي خمس دقائق ثم غلسه بالماء الدافئ.

نصائح العناية بالشعر المتساقط

لا بد من معرفة أن هناك عدد من النصائح التي من الممكن تطبيقها لحماية الشعر من التساقط والتقليل من تلك المشكلة، وهي ما تأتي كما يلي:

المداومة على عملية تدليك فروة الرأس وذلك من أجل تنشيط الدورة الدموية جيدًا، وهي ما تتم إما بأطراف الأصابع أو بأدوات خاصة.

الاهتمام الجيد بالغذاء الغني بالعناصر الغذائية خاصةً الفيتامينات والمعادن وكذلك شرب المياه.

التأكد من حصول الشعر على التهوية الجيدة.

عدم تجاهل التساقط المستمر بمعدل عالٍ للشعر وضرورة التوجه إلى الطبيب من أجل الاطمئنان من أجل المشكلة ليست بسببٍ صحي.

على الرغم من وجود العديد من الوصفات الطبيعية والمنتجات الصناعية التي تساهم في علاج تساقط الشعر؛ إلا أن هذا لا يغني عن ضرورة اتخاذ الخطوة الأهم وهي الذهاب إلى طبيب جلدية من أجل التأكد من سبب المشكلة الأساسي والبدء على علاجه من الجذور، لضمان الحصول على نتيجة سريعة وفعالة.