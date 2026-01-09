الرياض - كتبت رنا صلاح - إن الليمون يعتبر واحدًا من المواد الطبيعية التي تمنح العديد من الفوائد الصحية للجسم والبشرة، حيث إن يساهم في تجديد الجلد وعلاج حب الشباب وتخفيف النمش، وباستخدام وصفة بسيطة مكونة من عصير ليمون وعسل يمكن الحصول على بشرة صافية خالية من أي حبوب أو بقع، ومن خلال موقع سعودي اون يمكنكم التعرف على طريقة تحضير تلك الوصفة.

هتتغيري 180 درجة بعد ما تمسحي وشك بقطنة فيها عصير ليمون وعسل… وشك هيرجع صافي زي زمان

إن الوصفة المكونة من عصير ليمون وعسل تساهم في تجديد شباب البشرة وجعلها بمظهر جميل ولامع خالية من أي تجاعيد أو خطوط دقيقة أو بقع غامقة، ويتم تحضير الوصفة واستخدامها من خلال اتباع الخطوات التالية:

وصفة عصير ليمون وعسل لتجديد البشرة

تُوضع كمية بسيطة من العسل على قطعة من الليمون.

يتم فرك الليمونة على الوجه والعنق واليدين والساق بشكل لطيف.

يترك المزيج ليجف لمدة عشر دقائق.

تغسل المناطق باستخدام الماء الفاتر.

تكرر الخطوات السابقة مرة أو مرتين في الأسبوع.

وصفة الليمون وعصير الخيار لشد الوجه

تعتبر وصفة الليمون وعصير الخيار واحدة من الوصفات الشهيرة التي تساعد في شد الوجه، ويتم الاستفادة منها من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم مزج كمية من عصير الخيار إلى كمية مناسبة من عصير الليمون.

يوضع المزيج على الوجه بشكل يومي على الأماكن المصابة.

التدليك برفق في المناطق التي يوجد عليها المزيج.

ترك المزيج لمدة عشر دقائق ثم شطفه باستخدام الماء الدافئ.

بذلك، يكون قد تم التعرف على طريقة تحضير واستخدام وصفة عصير ليمون وعسل لتجديد البشرة، ولكن من المهم الحذر من استخدام الليمون في حالة الحساسية أو الشعور بأي حرارة أو حروق عند الاستعمال كما أنه غير مناسب للبشرة الجافة.