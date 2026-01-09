قناع النشا ومية الورد السحري دا هيفتح بشرتك ويرطبها من اول استعمال من غير اي تكاليف زيادة

الرياض - كتبت رنا صلاح - إن الكثير من السيدات يرغبون في الحصول على بشرة ناعمة وصافية خالية من أي شوائب دون الحاجة إلى شراء المنتجات غالية الثمن ووضع مساحيق التجميل، ويمكن تحقيق ذلك عبر استخدام مجموعة من المواد الطبيعية، ومن أشهرها قناع النشا ومية الورد السحري ذو الاستخدامات المتعددة، ومن خلال موقع سعودي اون يمكنكم التعرف على مكونات الماسك.

النساء يمكنهم الابتعاد عن استخدام مستحضرات التجميل واستعمال المنتجات الطبيعية ذات الفاعلية على البشرة للحصول على بشرة ناعمة وصافية، ومن أشهر تلك الماسكات هي قناع النشا ومية الورد السحري لتفتيح البشرة ويتم تحضيره من خلال اتباع الآتي:

قناع النشا ومية الورد السحري لتفتيح البشرة

يتم إحضار فنجان صغير من ماء الورد وملعقة من النشا. ثم يتم خلط المكونات مع بعضها البعض للحصول على مزيج متجانس. استخدام فرشاة مخصصة لوضع الماسك على البشرة. ترك الماسك على البشرة لمدة 30 دقيقة حتى تمام الجفاف. غسل الوجه بماء بارد. يمكن تمرير ثلجة على الوجه للمساعدة في غلق المسامات. ينصح بتكرار الماسك مرة واحدة في الأسبوع.

قناع النشا ومية الورد السحري لتقشير البشرة

إن قناع النشا وماء الورد يعمل على تقشير البشرة وتجديدها مما يجعلها ناعمة، ويتم تحضيره من خلال اتباع الخطوات التالية:

إحضار نصف كوب من الماء وملعقة من النشا وملعقة من ماء الورد. إذابة النشا في الماء ثم إضافة ماء الورد. ثم يتم تسخين المكونات على النار حتى يتم الحصول على مزيج كثيف. ثم يوضع المزيج في وعاء مناسب. وضع جزء من الماسك على الوجه بحركات دائرية حتى تمام الجفاف. غسل الوجه بالماء البارد جيدًا. يمكن الاحتفاظ بالماسك لاستخدامه في وقت لاحق قبل الاستحمام، وينصح باستخدامه مرة واحدة في الأسبوع.

بذلك، يكون قد تم التعرف على طريقة تحضير قناع النشا ومية الورد السحري لتفتيح وتقشير البشرة، حيث إنه يتكون من مواد طبيعية لجمال البشرة، ويمكن إدخاله في روتين العناية بالبشرة للمرأة للاستفادة من فوائده المتعددة.