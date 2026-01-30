أفضل أوقات التمرين ونوعيات الرياضة المناسبة أثناء الصيام في رمضان

ممارسة الرياضة من العادات الصحية الأساسية التي ينصح بها الأطباء للحفاظ على صحة الجسم والعقل، فلها دور كبير في تقوية عضلات الجسم وتنشيط الدورة الدموية وتحسين صحة القلب، بجانب ذلك فهي تساعد على ضبط الوزن وتقليل الشعور بالتوتر والغضب وتحسن الحالة المزاجية. هل لاحظتِ يومًا كيف أن مجرد الحركة البسيطة تمنحك شعورًا بالنشاط؟ رمضان فرصة رائعة لتعزيز هذا الشعور وتنشيط الجسم بطريقة صحية.

ومع حلول شهر رمضان المبارك، يتغير نظام الحياة اليومية بسبب الصيام وتتغير مواعيد النوم والطعام، مما يجعل الكثير من عشاق الرياضة يتساءلون: متى الوقت المثالي لممارسة التمارين دون أن تؤثر على الصحة؟ تنظيم وقت التمرين مع الراحة بينه وبين وجبات الإفطار والسحور يعد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الأداء الأمثل. جربي أن تحددي لنفسك وقتًا يوميًا حتى لو نصف ساعة فقط، وستلاحظين فرقًا كبيرًا في نشاطك خلال اليوم.

ولفهم تفاصيل أكثر حول أداء التمارين الرياضية خلال الشهر الكريم، تحدثت خبيرة التغذية العلاجية ثريا الألفي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، مؤكدة أن ممارسة الرياضة في رمضان لها أهمية كبرى إذا تمت بشكل صحيح وفي التوقيت المناسب. فالرياضة المعتدلة تساعد على الحفاظ على اللياقة، تمنع الخمول، وتدعم الجسم في أداء وظائفه الحيوية بكفاءة، كما أنها تحسن المزاج النفسي وتقلل التوتر الناتج عن التغير المفاجئ في مواعيد الطعام والنوم. فكرِي في هذا الشهر على أنه فرصة لتقوية جسمك وعقلك معًا.

تساعدك الرياضة في رمضان على تحسين حالتك الصحية والنفسية

التوقيت المناسب لممارسة الرياضة

أوضحت دكتورة ثريا أن السؤال الأهم هو: "ما أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان؟" وأكدت أن التوقيت المثالي يختلف من شخص لآخر حسب نمط الحياة والقدرة البدنية. هناك وقتان يعتبران الأنسب:

الأول هو قبل الإفطار بساعة تقريبًا، حين يكون الجسم قد استهلك معظم مخزون الطاقة، مما يساعد على حرق الدهون بشكل أكبر. هل جربتِ المشي أو الإطالات الخفيفة قبل الإفطار؟ ستشعرين بالانتعاش فور الإفطار، كما أن هذا يساعد على تنظيم عملية الهضم وتحسين شعور الراحة بعد تناول الطعام.

من الأفضل في هذا الوقت أن تكون التمارين خفيفة إلى متوسطة لتجنب الإرهاق أو الشعور بالجفاف. وإذا شعرتِ بالتعب أو الدوخة، توقفي وخذي نفسًا عميقًا حتى تعود الطاقة. هذا يعطي الجسم فرصة لتجهيز نفسه لوجبة الإفطار.

أما الوقت الثاني فهو بعد الإفطار بساعتين إلى ثلاث ساعات، حيث يكون الجسم قد حصل على حاجته من السوائل والطاقة. في هذا التوقيت يمكن ممارسة تمارين أقوى مثل تمارين القوة، الجري الخفيف، أو تمارين المقاومة. الجسم يكون أكثر قدرة على التحمل، كما يقل خطر الدوخة أو انخفاض ضغط الدم. هل جربتِ أداء التمارين بعد الإفطار؟ ستندهشين من طاقتك في هذا الوقت وستلاحظين تحسنًا في قدرتك على التحمل.

نوع التمارين المناسبة للصيام

نوع التمارين له نفس أهمية التوقيت. دكتورة ثريا تنصح بممارسة التمارين الخفيفة مثل المشي خلال ساعات الصيام لأنها تنشط الدورة الدموية وتحسن الجهاز الهضمي دون إجهاد الجسم، كما تحافظ على صحة المفاصل والعضلات.

كما يمكن ممارسة تمارين الإطالة واليوغا قبل الإفطار لتقليل توتر العضلات وتحسين المرونة، بالإضافة إلى منح شعور بالاسترخاء النفسي، وهو أمر مهم لتخفيف التوتر الناتج عن ساعات الصيام الطويلة.

يفضل ممارسة تمارين القوة بعد الإفطار

أفضل توقيت لرفع الأثقال والتمارين القوية

أما تمارين القوة مثل رفع الأوزان، فمن الأفضل ممارستها بعد الإفطار، مع التركيز على عدد متوسط من التكرارات وأوزان مناسبة لتجنب الإجهاد. يمكن أيضًا ممارسة تمارين الكارديو المعتدلة مثل ركوب الدراجة أو الجري الخفيف، لما لها من أثر كبير في تعزيز صحة القلب وزيادة القدرة على التحمل.

من المهم جدًا الانتباه للإشارات التي يرسلها الجسم. إذا شعرتِ بدوخة أو إرهاق شديد أثناء التمرين، خاصة في ساعات الصيام، توقفي فورًا وخذي قسطًا من الراحة. الهدف هو الحفاظ على الصحة والطاقة، وليس الضغط على الجسم.

النظام الغذائي أثناء ممارسة الرياضة

ولفتت دكتورة ثريا الانتباه إلى أن التغذية السليمة تكمل النشاط البدني في رمضان. من المهم تناول وجبة إفطار متوازنة تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية، مع شرب كمية كافية من الماء لتعويض السوائل المفقودة خلال الصيام.

ينصح بتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية قبل أداء التمارين الرياضية، لأنها قد تسبب خمولًا واضطرابات في الجهاز الهضمي. الالتزام بوجبات متوازنة يضمن لك مستويات طاقة مستقرة طوال اليوم دون الشعور بالإرهاق.

خلاصة القول

ممارسة الرياضة في رمضان ليست صعبة أو خطيرة إذا تمت بطريقة صحيحة. اختيار الوقت المناسب، ونوعية التمارين الملائمة، والاهتمام بالتغذية والراحة كلها عوامل تضمن الاستفادة القصوى من الرياضة خلال الصيام. شهر رمضان فرصة لتعزيز الصحة الجسدية والفوائد الروحية، مما ينعكس إيجابيًا على نمط حياتك.