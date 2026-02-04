الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد أخصائي جراحة التجميل الدكتور سيرغي كروغليك أن الاعتقاد السائد بأن الأنف المثالي يجب أن يكون صغيراً، رفيعاً، ومستقيماً غير صحيح، موضحاً أن الأنف لا يمكن أن يُحدد بمعايير واحدة لأنه جزء من صورة متكاملة للوجه.

خبير تجميل: لا يوجد أنف مثالي .. التناسق مع ملامح الوجه هو الأساس

وأوضح كروغليك أن الأنف يجب أن يتناسب مع ملامح الوجه وخطوطه الجانبية ونظرة العين وحتى طريقة الكلام والابتسامة، بالإضافة إلى بنية وطول الجسم. وأضاف أن الأنف الصغير جداً على وجه طويل القامة وذو ملامح بارزة قد يبدو غير متناسق ويشوّه السمات الشخصية، بل قد يبرز عدم التناسق بين الجبهة والخدين والذقن.

وأشار إلى أن المعايير المثالية للأنف التي تُروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تراعي الفروق الفردية مثل سمك الجلد، وبنية الوجه، وتعبيرات الشخص، والبنية الجسدية، والأهم وظائف الجهاز التنفسي.

وأكد أن عمليات تجميل الأنف الحديثة تعتمد على الحلول الشخصية لكل فرد، حيث تكون مهمة الجراح ابتكار أنف طبيعي ومتناسق مع الوجه دون أن يلفت الانتباه إليه، لضمان نتيجة مستدامة لسنوات طويلة.