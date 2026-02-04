رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 01:04 صباحاً - تحت أضواء ملعب كارلوس بلمونتي، يحلُّ العملاق الكتالوني ضيفًا ثقيلًا على فريق ألباسيتي الليلة في مواجهة تحمل عنوان تجنب المفاجآت، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحمل إرثًا تاريخيًا ثقيلًا بـ 32 لقبًا في هذه المسابقة ساعيًا لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

ألباسيتي هو الحصان الأسود للبطولة ويسعى اليوم لتسطير تاريخ جديد والإطاحة بحامل اللقب بعد عروضه القوية التي لم يتجرع فيها مرارة الخسارة في آخر خمس مباريات بمختلف المسابقات.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة لبرشلونة الذي يفتقد لخدمات البرازيلي رافينيا؛ مما يضع المدرب هانز فليك أمام اختبار حقيقي لعمق تشكيلته وقدرتها على حسم الأمور في معقل الباسيتي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ألباسيتي

أعلنت شبكة قنوات MBC عن نقل مباراة برشلونة وألباسيتي حصريًا ومباشرة عبر قناة (MBC مصر 2)، لتتيح للجماهير العربية مشاهدة مجانية ومفتوحة لواحد من أهم لقاءات الموسم الإسباني.

ويمكن للمشتركين متابعة المباراة بجودة عالية عبر تطبيق شاهد، الذي يوفر تغطية شاملة تشمل استوديو تحليليًا يضم نخبة من النجوم لتحليل أداء الفريقين، مع التركيز على الرسم التكتيكي الذي سيعتمده برشلونة لفك شفرات دفاع ألباسيتي المنظم.

موعد مباراة برشلونة وألباسيتي في كأس الملك

تتجه الأنظار نحو صافرة البداية التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو ما يُوافق منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ويسعى البلوجرانا لفرض أسلوبه الهجومي مبكرًا لامتصاص حماس لاعبي ألباسيتي الذين يعولون على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق إنجاز لم يتكرر منذ منتصف التسعينات بالوصول للمربع الذهبي، تحت قيادة تحكيمية للحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو الذي سيتولى ضبط إيقاع هذه الملحمة الكروية المثيرة.

معلق مباراة برشلونة وألباسيتي اليوم

أسندت إدارة القناة مهمة الوصف والتعليق على هذه المباراة المرتقبة للمعلق الرياضي عصام عبده عبر تطبيق شاهد وقناة إم بي سي مصر 2، كما سيتواجد المعلق مدحت شلبي عبر الشاشة المفتوحة أيضًا لتوفير تجربة مشاهدة متنوعة.