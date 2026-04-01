أخطاء شائعة في الدايت تمنعك من فقدان الوزن رغم الالتزام

في كل مرة تبدأ فيها المرأة رحلة إنقاص الوزن، تكون مليئة بالأمل والرغبة في التغيير،وبالفعل تلتزم بالنظام الغذائي الصحي المتوازن، وتتجنب الأطعمة الضارة، وربما تمارس الرياضة بانتظام، لكنه رغم كل ذلك لا تحقق النتيجة التي تنتظرها وقد يتسلل إليه الإحباط إلى نفسها وتبدأ في التساؤل: أين الخطأ؟ والحقيقة هنا أن المشكلة لا تكمن دائمًا في ضعف الإرادة أو قلة الالتزام، بل في بعض العادات اليومية والأخطاء البسيطة التي قد تمر دون ملاحظة، لكنها تؤثر بشكل كبير على نتائج الدايت، وفيما يلي تكشف أخصائي التعذية العلاجية ماهيتاب حسن أبرز هذه الأخطاء وكيف يمكن التعام معها.

اختيار كمية ونوعية الطعام

تناول كميات كافية من الماء تساعدك في إنجاز مهمة فقدان الوزن

عند اتباع نظام غذائي هدفه خسارة الوزن، يعتقد البعض أن تقليل كمية الطعام بشكل مبالغ فيه سيكون السر في تحقيق حلم الرشاقة بشكل سريع، لكن الحقيقة الصادمة أن الجسم يتعامل مع هذا النقص المبالغ فيه على أنه تهديد، فيبطئ عملية الحرق للحفاظ على الطاقة. وبدلًا من خسارة الوزن، قد يحدث ثبات ملحوظ في الوزن وكذلك شعور دائم بالتعب والإرهاق.

تخطي الوجبات من العادات الشائعة أيضا التي تعيق عملية خسارة الوزن، فإهمال وجبة الإفطار مثلًا قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الطاقة خلال اليوم، ويزيد من الشعور بالجوع لاحقًا، مما يتسبب في تناول كميات أكبر من الطعام دون وعي وفي الأغلب تكون غنية بالسكريات والنشويات لتعويض الجسم عن الطاقة المفقودة.

ولحل هذه العادات الخاطئة كشفت أخصائي التغذية أن الانتظام في عدد الوجبات وكذلك مواعيدها يساعد على ضبط الشهية وتحقيق توازن أفضل في استهلاك السعرات وكذلك معدلات الحرق، وأشارت إلى أنه من الضروري حساب السعرات الحرارية المتناوله على مدار اليوم وعدم تقليلها بشكل مبالغ فيه وذلك حتى لا يقل معدل الحرق ويتمسك الجسم بالدهون لتوفير الطاقة.

الإكثار من الوجبات الصحية

ومن الأخطاء التي تبدو صحية لكنها تحمل تأثير عكسي على كفاءة الدايت، دوت الخليج الإفراط في تناول الأطعمة الصحية دون حساب سعراتها الحرارية مثل المكسرات، والفواكه المجففة، وزيت الزيتون، وبعض الفواكه الغنية بالسكريات الطبيعية، التي على الرغم من فوائدها الكبيرة، تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، لذلك يعتبر تناولها دون حساب قد يعرقل فقدان الوزن، حتى مع الالتزام بنوعية طعام صحي غني بالفيتامينات .

لذلك من الضروري عند اتباع نظام غذائي صحي الانتباه إلى الكميات، فاختيار طعام صحي لا يعني تناوله بكميات مفتوحة، وذلك لأن التوازن بين جودة الطعام وكميته هو ما يصنع الفارق الحقيقي، فكثير من الأشخاص يقعون في هذا الخطأ دون إدراك، فيظل الوزن ثابت كما هو رغم الجهد المبذول.

وإذا تحدثنا عن كمية الطعام، فهنا لا يمكن تجاهل الحديث عن السعرات الخفية التي يحصل عليها الجسم أثناء طهي الطعام أو تناول وجبات صغيرة غير محسوبة بين الوجبات الرئيسية. هذه التفاصيل البسيطة قد تبدو غير مهمة، لكنها تتراكم وتؤثر بشكل واضح على إجمالي السعرات اليومية.

يساعد حساب السعرات الحرارية على زيادة معدل الحرق

تأثير الماء والنوم على الوزن

قلة شرب الماء أيضا من العوامل التي تؤثر بالسلب أيضا على نتائج الدايت، فالماء لا يساعد فقط في تحسين عملية التمثيل الغذائي، بل يساهم أيضًا في الشعور بالشبع، وفسرت أخصائي التغذية العلاجية أنه أحيانًا يختلط الإحساس بالعطش مع الجوع، فيتناول الشخص الطعام بدلا من شرب الماء، مما يزيد من السعرات الداخلة للجسم دون حاجة فعلية لها.

ومن العادات المنتشرة أيضا في أنظمة الدايت دوت الخليج الاعتماد على المشروبات منخفضة السعرات بشكل مفرط، وعلى الرغم من أنها في الظاهر تبدو خيار صحي لأنه مشروبات قليلة السعرات وأفضل من المشروبات المحلاه، لكنها قد تزيد من الرغبة في تناول الحلويات، وتؤثر على الإحساس الطبيعي بالشبع، مما يؤدي إلى استهلاك المزيد من الطعام، لذلك من الضروري تناولها مع الوجبات الرئيسية حتى لا تؤثر معدل السكر في الدم.

النوم عنصر أساسي ومؤثر في صحة الجسم وكذلك جودة الحياة، لكن كثيرا ما يتم تجاهله، فقلة النوم تؤثر على توازن الهرمونات المسؤولة عن الشهية، فتزيد الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات، خاصة السكريات والدهون. لذلك، حتى مع نظام غذائي جيد، قد تعيق قلة النوم تحقيق النتائج المرجوة.

أما إذا كنتي تعتقدين أن زيادة التمارين الرياضية بشكل مفرط ستسرع من فقدان الوزن فأنتي ترهقين جسمك دون داعي، وذلك لأن الجسم يحتاج إلى الراحة أيضا، فالإجهاد الزائد قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل زيادة التوتر أو بطء التعافي، مما يؤثر على كفاءة الجسم في حرق الدهون.

خلاصة القول

النجاح في الدايت لا يعتمد فقط على الالتزام بالنظام الغذائي فقط، بل بالفهم الصحيح للعادات اليومية، وتجنب هذه الأخطاء البسيطة قد يكون المفتاح الحقيقي لتحقيق نتائج مستدامة وصحية، وجعل رحلة فقدان الوزن أكثر توازنًا ونجاحًا، ومن المهم أيضا إدراك أن فقدان الوزن عملية تدريجية تحتاج إلى صبر واستمرارية.