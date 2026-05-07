تصحيح النظر بالليزك: مسارٌ جديد في عام 2026 لحياة أفضل.. يشرحه الدكتور عماد حكيم لـ"دوت الخليج"

تتطور تقنيات تصحيح النظر بسرعة فائقة، وما كان يعتبر حلمًا قبل سنوات بات اليوم حقيقة مبهرة في متناول اليد. فلم تعد عمليات الليزك مجرد إجراء طبي لتحسين الرؤية؛ بل تحولت إلى تجربة استثنائية مصممة لتتماشى مع نمط حياتنا النشط واحتياجاتنا الجمالية.

تتميز تقنيات الليزك الحديثة بأنها طفيفة التوغل، عالية الدقة، وتتطلب فترة تعافٍ قصيرة جدًا. إذ يتمكن العديد من المرضى من العودة إلى حياتهم اليومية خلال 24–48 ساعة فقط، ما يجعل الإجراء مناسبًا من دون التأثير على الالتزامات المهنية. كما أن الوصمة السابقة المرتبطة بجراحات تصحيح النظر قد تلاشت إلى حد كبير. ومع عقود من البيانات وملايين العمليات الناجحة عالميًا والتطور المستمر، بات الليزك اليوم يُنظر إليه كحل طبي آمن ودقيق وراقي. ومع مشاركة المشاهير لتجاربهم الإيجابية الذين صرّحوا بإجرائهم عمليات الليزك، مثل: "Kim Kardashian، Brad Pitt،Tiger Woods، LeBron James، Kylie Jenner" ، وغيرهم، تزداد ثقة الجمهور، ما يعزز الطلب عليها في عام 2026.

من هذا المنطلق، مرحبًا بكِ في عالم الحرية البصرية المطلقة، لتستمتعي بكل تفاصيل الحياة، بوضوح لم تعرفيه من قبل؛ بعد أن تتعرفي عبر موقع "دوت الخليج" على أشهر علاجات تصحيح النظر بالليزك (LASIK) التي يفضلها المشاهير وتتجه بقوة نحو عام 2026، بناءً على توصيات استشاري طب وجراحة العيون الدكتورعماد حكيم بمستشفى باراكير للعيون في دبي.

علاجات تصحيح النظر بالليزك.. واقعًا ملموسًا في عام 2026

علاجات تصحيح النظر بالليزك ستغنيكِ عن النظارات والعدسات اللاصقة مدى الحياة

ووفقًا للدكتور عماد حكيم، تصحيح النظر بالليزك بات واقعًا ملموسًا في عام 2026 مع الجيل الثالث من تقنيات تصحيح النظر، وعلى رأسها تقنية SMILE Pro . هذه التقنية الثورية تختلف جذريًا عما سبقها، فهي لا تحتاج إلى صنع "قشرة" أو رفرف في القرنية، بل يتم إجراء العملية عبر فتحة صغيرة جدًا لا تتجاوز 2-4 مم، باستخدام الليزر في 9 ثواني فقط لكل عين!

وذلك بخلاف تفوقها على جفاف العين ( الذي قد يحدث بعد العمليات الآخرى)،

إذ تحافظ على الأعصاب السطحية للقرنية، ما يُقلل من احتمالية الجفاف الشديد مقارنة بالتقنيات التقليدية.

علاجات تصحيح النظر الليزك الأكثر شيوعًا في عام 2026

وتابع دكتور عماد، تُعد إجراءات الليزك المخصصة والخالية من الشفرات (Bladeless LASIK) الأكثر طلبًا، مثل: فيمتو ليزك (Femto LASIK)، ليزك الموجّه بالويف فرونت (Wavefront-guided LASIK)، وليزك الموجّه بالتوبوغرافيا (Topography-guided LASIK). ما يميز هذه التقنيات هو قدرتها على التخصيص لكل عين على حدة بدلًا من الحلول العامة. على سبيل المثال، يقوم الليزك الموجّه بالويف فرونت برسم خريطة دقيقة للغاية لعيوب النظام البصري، ما يسمح بتصحيح الأخطاء الانكسارية مثل قصر النظر أو الاستجماتيزم، بالإضافة إلى الانحرافات البصرية الدقيقة التي تؤثر على الرؤية الليلية والتباين. أما الليزك الموجّه بالتوبوغرافيا، فيركز على سطح القرنية بدقة عالية، وهو مثالي للمرضى الذين يعانون من عدم انتظام في القرنية أو لديهم متطلبات بصرية عالية. علمًا أنها توفر رؤية أكثر وضوحًا ودقة، ونتائج شخصية تتناسب مع احتياجات كل مريض.

تطور تقنية الليزك يُشكل مستقبلها في عام 2026

وأضاف دكتور عماد، شهدت تقنية الليزك تطورًا كبيرًا خلال العقد الماضي، ونحن ندخل اليوم عصرًا يتميز بالدقة والتخصيص والأمان. من أبرز التطورات دمج الذكاء الاصطناعي في التقييمات ما قبل العملية، ما يساعد الأطباء على تحليل آلاف البيانات واختيار العلاج الأنسب لكل مريض. كما تطورت تقنيات الليزر نفسها، إذ باتت أكثر دقة وأقل تأثيرًا على الأنسجة، مع تحسين سرعة الشفاء. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت أنظمة تتبع العين أكثر تطورًا لضمان دقة العلاج حتى مع الحركات اللاإرادية للعين. ومع التوجه نحو 2026، نتوقع تحسينات إضافية في أنماط العلاج المخصصة، توسيع نطاق المرشحين المناسبين، وتطوير حلول أفضل للمرضى الذين يعانون من جفاف العين. علمًا أن مستقبل تصحيح النظر لا يقتصر على تحسين الرؤية فقط، بل يشمل تحسين الأداء البصري والصحة العامة للعين.

أنواع الليزك وفوائدها مرتبطة بهذه الفئات العمرية

أشار دكتور عماد، إلى أن أنواع علاجات تصحيح النظر بالليزك مرتبطة بالفئات العمرية وذلك على النحو التالي:

الفيمتو ليزك Femto LASIK

تقنية خالية من الشفرات تعتمد على ليزر الفيمتوثانية لإنشاء طبقة القرنية بدقة عالية. تتميز بدقة وأمان أعلى لتقليل المضاعفات وسرعة التعافي. تناسب الفئات العمرية من 18 إلى 40 عامًا مع استقرار النظر.

الليزك الموجّه بالويف فرونت Wavefront-guided LASIK

يعتمد على خريطة ثلاثية الأبعاد دقيقة للعين، تعالج حتى العيوب البصرية الدقيقة. تُساهم في تحسين الرؤية الليلية، زيادة التباين والدقة. أما نتائجها فمخصصة جدًا للفئات العمرية من 18–45 عامًا، كما أنها مناسبة لأصحاب المتطلبات البصرية العالية مثل (المشاهير).

الليزك الموجّه بالتوبوغرافيا Topography-guided LASIK

يركز على شكل وسطح القرنية بشكل دقيق جدًا. مثالي للقرنيات غير المنتظمة، يتميز بدقة فائقة في التصحيح، ونتائجه مخصصة بالكامل للفئات العمرية من18–50 عامًا (حسب حالة القرنية).

علاجات تصحيح النظر بالليزك ومدى سلامتها

أوضح دكتور عماد، أن الليزك يُعد اليوم من أكثر الإجراءات الطبية التجميلية دراسةً وتطورًا في العالم. ومع التقنيات الحديثة ومعايير اختيار المرضى الصارمة، فإن مستوى الأمان مرتفع جدًا. وذلك من خلال فحوصات شاملة قبل العملية تشتمل على"تصوير القرنية، تحليل طبقة الدموع، فحص الشبكية، وتقييم استقرار النظر". أما عن نسب المضاعفات فهي منخفضة جدًا، وعند حدوثها تكون غالبًا بسيطة وقابلة للعلاج. علمًا أن التطور المستمر في التقنية وخبرة الجراحين جعل الليزك أكثر أمانًا من أي وقت مضى.

علاجات تصحيح النظر بالليزك تستلزم معايير طبية

وأضاف دكتور عماد، رغم أن المشاهير يسلطون الضوء على الليزك، إلا أن الإجراء مخصص لأي شخص يستوفي المعايير الطبية، وليس لفئة معينة. أما المرشح المثالي لها فهو البالغ ذو نظر مستقر وقرنية سليمة وخالي من أمراض العين المتقدمة. كما أن الأشخاص الذين لديهم أنماط حياة نشطة مثل "الرياضيين والمسافرين ورواد الأعمال يستفيدون بشكل كبير من الليزك. وفي حال عدم ملاءمة المريض لليزك التقليدي، تتوفر بدائل أخرى.

علاجات تصحيح النظر بالليزك مرتبط بهذه الإرشادات

وتابع دكتورعماد، النتائج المبهرة لتصحيح النظر بالليزك مرتبط باتباع هذه الإرشادات؛ وذلك على النحو التالي:

قبل العملية:

إجراء فحوصات شاملة (القرنية، الشبكية، الدموع).

إيقاف العدسات اللاصقة قبل العملية (عدة أيام إلى أسابيع).

التأكد من استقرار النظر.

تجنب المكياج والعطور يوم العملية.

بعد العملية:

استخدام القطرات الطبية بانتظام.

تجنب فرك العين.

الابتعاد عن السباحة والرياضة الشديدة مؤقتًا.

ارتداء نظارات شمسية للحماية.

تقليل التعرض للشاشات أول الأيام.

أما لتفادي المضاعفات على المدى الطويل فيجب:

الالتزام بمتابعة الطبيب.

علاج جفاف العين مبكرًا.

تجنب الإجهاد البصري الشديد.

استخدام قطرات الترطيب عند الحاجة.

علاجات تصحيح النظر بالليزك تلبي احتياجاتك الصحية والنفسية والجمالية في آن واحد

فترة التعافي تفوق التقتيات التقليدية

أكد دكتور عماد، أن فترة التعافي تُعد من أسرع مراحل التعافي في الإجراءات الطبية. إذ يلاحظ معظم المرضى تحسنًا كبيرًا خلال 24 ساعة. وقد تظهر بعض الأعراض البسيطة مثل "الجفاف أو الحساسية للضوء" لكنها تزول خلال أيام قليلة. كما يمكن العودة للعمل خلال يوم إلى يومين، مع تجنب بعض الأنشطة مثل "السباحة أو التمارين الشديدة لفترة قصيرة".

تقنيات الليزك لجودة حياة أفضل

من ناحية أخرى، أكد دكتور عماد، أن تأثير الليزك يتجاوز مجرد تحسين الرؤية، إذ يمنح المرضى حرية أكبر وثقة أعلى في حياتهم اليومية. وتصبح الأنشطة البسيطة مثل "السفر أو الرياضة" أكثر سهولة. كما يساهم في تحسين الثقة بالنفس وتقليل الاعتماد على النظارات والعدسات، ما يجعله استثمارًا في نمط الحياة والصحة البصرية.

وأخيرًا، مع التقدم التكنولوجي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتخصيص الدقيق، بات الليزك في 2026 أكثر أمانًا، أكثر دقة، مناسبًا لعدد أكبر من المرضى، خيارًا شائعًا ليس فقط للمشاهير بل للجميع، ويُنظر إليه اليوم كاستثمار طويل الأمد في جودة الحياة والصحة البصرية. علمًا أن الدراسات الحديثة بخصوص علاجات تصحيح النظر بالليززك تشير إلى: "تحسن جودة الرؤية لدى أكثر من 95% من المرضى، رضا المرضى بمعدلات مرتفعة جدًا، وتحسن كبير في جودة الحياة".