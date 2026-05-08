نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإمارات ومشترون ينقلون شحنات نفط عبر هرمز بإخفاء مواقع الناقلات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 مايو 2026 01:07 صباحاً - _ أفادت مصادر في قطاع النفط وبيانات شحن بأن الإمارات ومشترين تمكنوا مؤخرا من تسيير عدة ناقلات محملة بالنفط الخام عبر مضيق هرمز بعد إيقاف أجهزة تتبع مواقعها لتجنب الهجمات الإيرانية، في محاولة لبيع النفط المحتجز في الخليج وسط الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وتمثل هذه الكميات جزءا ضئيلا من صادرات الإمارات المعتادة قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات ومشترون ينقلون شحنات نفط عبر هرمز بإخفاء مواقع الناقلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.