سبب وفاة هاني شاكر.. ما هو داء الرتوج الصامت ؟

رحيل أمير الغناء العربي هاني شاكر عن عالمنا كان صدمة كبيرة لكل محبيه في الوطن العربي، خاصة وأن مشواره ملىء بالأعمال المميزة التي ارتبط بها الأجيال، وما زاد حزن البعض على رحيله هو أنه في الأشهر الأخيرة مر بوعكة صحية كبيرة أثرت على حالته الصحية بشكل مشاكل في القولون استلزم حلها التدخل الجراحي.

"داء الرتوج الصامت" هو المرض الذي لازم هاني شاكر في أيامه الأخيرة، وتمكن خطوة هذا المرض بأنه واحد من الأمراض التي لها القدرة على التسلل إلى الجسم دون أي إنذار في البداية لكنها تكشف عن نفسها في الوقت الخاطىء، فيظل المرض مختبىء في الجهاز الهضمي حتى تزداد مضاعفاته. وفي كثير من الأحيان يكون أًصبح الوضع الصحي متدهو ويصعب السيطرة عليه، وفيما يلي سيخبرنا دكتور أمجد عبد العظيم استشاري الجهاز الهضمي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج عن أبرز أعراض هذا المرض وأسبابه وطرق العلاج المستخدمة .

ما هو سبب وفاة هاني شاكر ؟

رتوج في جدار القولون سبب وفاة هاني شاكر

في البداية من الضروري أن نتعرف على طبيعة هذا المرض، خاصة وأنه من الأمراض النادرة، ووفقا لرأي دكتور أمجد داء الرتوج هو حالة تتكون فيها جيوب صغيرة (تُسمى رتوج) في جدار القولون، خاصة في الجزء السفلي منه. هذه الجيوب قد تكون غير مؤذية في البداية لذلك يطلق عليها الأطباء وصف الصامت، لأن كثير من الأشخاص يعيشون بها دون أي أعراض واضحة. لكن المشكلة تبدأ عندما تلتهب هذه الجيوب أو تصاب بعدوى، فيتحول الوضع من حالة هادئة مستقرة إلى أزمة صحية حقيقية.

ومن هنا ننتقل لفهم الأسباب وراء ظهور هذه الرتوج في جدار القولون، وأكد دكتور أمجد أن هذا المرض يرتبط بشكل كبير بنمط الحياة، خاصة النظام الغذائي، مشيرا إلى أن قلة تناول الألياف تعتبر من أبرز العوامل، لأن الألياف تساعد على تسهيل حركة الأمعاء وتقليل الضغط داخل القولون.

لكن عندما يقل استهلاكها، يزداد الضغط، ما يؤدي إلى تكون هذه الجيوب، وأشار إلى أن هذه الظاهرة أيضا تكون أكثر انتشارا بين كبار السن، فكلما تقدم العمر يضعف جدار القولون تدريجيا، ومن الأسباب التي لا يمكن تجاهلها قلة الحركة، والسمنة، والتدخين، وحتى التوتر المزمن، كلها أسباب تبدو عادية لكنها في الحقيقة لها تأثير كبير على الصحة العامة وكذلك الجهاز الهضمي.

مضاعفات تحتاج تدخلا جراحيا

لكن ما يجعل هذا المرض مقلقا فعلًا هو مضاعفاته، فعندما تلتهب الرتوج، قد يعاني الشخص من ألم حاد في البطن، غالبًا في الجهة اليسرى، مصحوبًا بحمى أو اضطراب في الهضم. وفي الحالات الأكثر خطورة، قد يحدث نزيف داخلي أو ثقب في جدار القولون، وفي الأغلب هذه المضاعفات دوت الخليج التي عاني منها هاني شاكر في أيامه الأخيرة.

وأكد دكتور أمجد أنه إذا وصل الشخص لهذه المرحلة من المضاعفات سيتطلب الأمر تدخل طبي طارىء وسريع، وفي أغلب الأحيان يتم التدخل جراحيا لإنقاذ الموقف.

أبرز الأعراض وطرق الوقاية

يعتبر نمط الحياة الصحي من أبرز طرق الوقاية

بعد الحديث الأسباب والمضاعفات، تبرز أهمية التعرف على الأعراض المبكرة حتى ولو كما ذكرنا في بداية الموضوع أنها في الأغلب تكون خفية.

فكشف استشاري الجهاز الهضمي، أنه في المراحل الأولى من ظهور الرتوج في جدار القولون قد يشعر الشخص بانتفاخ بسيط، أو تغير في نمط الإخراج (إمساك أو إسهال)، أو شعور بعدم الارتياح في البطن. هذه العلامات غالبًا ما يتم تجاهلها أو نسبها لأسباب عابرة، وهنا ينصح الدكتور المتخصص بضرورة زيارة الطبيب من أجل الاطمئنان.

أما في الحالات المتقدمة، فتصبح الأعراض أوضح وتكون عبارة عن ألم مستمر، ارتفاع في درجة الحرارة، غثيان، وأحيانًا ظهور دم في البراز. وهنا لا يمكن التأجيل، ويصبح التدخل الطبي ضروريًا.

وباعتبار الرتوج واحدة من الأمراض الغير متعارف عليها، يأتي السؤال الأهم وهو هل يمكن الوقاية من هذا المرض، والإجابة التي كشف عنها دكتور أمجد دوت الخليج نعم، موضحا أن الوقاية تبدأ من نمط الحياة اليومي، من خلال تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة مما يقلل بشكل واضح من خطر الإصابة.

ذلك إلى جانب ضرورة شرب كميات كافية من الماء مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء، بالإضافة إلى ذلك، من الضروري ممارسة الرياضة بانتظام لأنها تحافظ على صحة الجهاز الهضمي. وحتى العادات الصغيرة مثل تجنب التدخين وتقليل التوتر يمكن أن تصنع فرقًا حقيقيًا.

خلاصة القول

داء الرتوج الصامت يذكرنا بأن أخطر الأمراض ليست دائمًا الأكثر وضوحًا فأحيانًا، ما لا نشعر به هو ما يستحق الانتباه الأكبر. والوعي هنا هو خط الدفاع الأول لأن الاكتشاف المبكر قد يحول دون تطور بسيط إلى مشكلة معقدة.