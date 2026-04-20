أسرار ديتوكس النجمات.. هل يحقق فوائد صحية حقيقية؟

لم يعد مشروب الديتوكس مجرد صيحة عابرة في عالم التغذية، بل أصبح أسلوب حياة تتبناه الكثير من النساء، خاصة النجمات اللاتي يسعين دائمًا للحفاظ على الظهور بشكل صحي وقوام مثالي وبشرة نضرة، وفي السنوات الأخيرة انتشر هذا المشروب بشكل كبير بفضل قدرته الكبيرة على تنقية الجسم من السموم وتعزيز النشاط والحيوية مما ينعكس على الصحة وجميع وظائف الجسم.

وازدادت شهرة هذا المشروب بعدما روت العديد من النجمات تجاربهن المثالية مع الديتوكس، أسماء جلال وسمية الخشاب وغيرهن من النجمات العالميات أكدن على فوائد هذا المشروب لتحسين مظهر البشرة والشعور بالخفة والرشاقة وفي بعض الأحيان علاج بعض الأمراض.

وهنا يأتي السؤال الأهم هل هذه التجارب حقيقة أم مجرد تأثير نفسي لهذا المشروب، وفيما يلي سنكتشف معا أبرز تجارب النجمات وآرائهن حول مشروب الديتوكس، وأبرز فوائده.

البقدونس والكرفس سر رشاقة أسماء جلال

من أشهر النجمات اللاتي تحدثن عن تجربتهن مع الديتوكس كانت الفنانة الشابة أسماء جلال، التي أكدت في أكثر من لقاء أنها تحرص على تناول مشروبات الديتوكس بشكل دائم خاص بعد الوجبات الدسمة ، وأكدت أن المشروب الذي تحرص على تناوله باستمرار هو منقوع البقدونس والكرفس، وذلك لأن فوائده لا تقتصر على تحسين الحالة المزاجية فقط، بل يساعد على تجنب زيادة الوزن واحتباس السوائل في الجسم.

أكدت أسماء خلال أن تناول هذا المشروب باستمرار ساعدها في الحفاظ على نضارة بشرتها وتقليل الانتفاخ وإمدادها دائما بالطاقة، وأوضحت أن الديتوكس وحده دون تناول طعام صحي خفيف ومتوازن لن يحقق التوازن الغذائي المتوقع.

طريقة سمية الخشاب لتحضير المشروب الأخضر

البقدونس، الجرجير، الكرفس، الخيار والتفاح الأخضر، هو مزيج العصير الذي نصحت به الفنانة سمية الخشاب للاستمتاع ببشرة صحية وصافية تشع حيوية ونضارة، وذلك لأنه مزيج غني بالفيتامينات، مضادات الأكسدة، والألياف الطبيعية التي تساعد على تنظيف الجسم من السموم ودعم صحة الجلد.

وكشفت سمية أنها اعتمدت هذا المشروب في الفترة التي كانت تريد فيها إنقاص وزنها، وقالت أنها بعد تجربتها الشخصية لمدة 21 يوم انبهرت من تأثيره على شكل البشرة والشعر وكذلك الحالة الصحية والنفسية وكذلك الوزن الزائد.

ولتحضير هذا المشروب، أكدت سمية الخشاب أن الخطوة الأولى عبارة عن تنظيف جديد للخضروات بالماء والخل والليمون للتخلص من أي فطريات وبكتيريا، ثم تقطيع الخضروات والفواكه ومزجها في الخلاط مع القليل من الماء للحصول على عصير غني بالعناصر الغذائية المتنوعة، ونصحت بتصفيه العصير قبل شربه.

يحفظ العصير في الثلاجة ويتم تناوله على الأقل مرة يوميا، وبعد الانتظام عليه سيصبح جزء من روتين الحياة الصحية الذي تبحث عنه كل سيدة.

من المعروف عن الديتوكس تأثيره السريع على رشاقة الجسم وعلاج الانتفاخات، وتحدثت الفنانة جنات عن تجربتها مع هذا المشروب في وقت سابق، وأكدت أنها تعتمد على الديتوكس كجزء من روتينها اليومي خاصة في الأيام التي تسبق الحفلات والمناسبات المهمة.

وقالت أن هذا تناول هذا المشروب لمدة أسبوع كامل قبل المناسبة يساعدها في الحفاظ على رشاقتها ويمنحها شعور مثالي بالخفة والهدوء مما ينعكس على مظهرها وثقتها بنفسها.

تجارب النجمات الأجانب والديتوكس

لا يقتصر تناول الديتوكس على النجمات العرب فقط، بل امتدت إلى نجمات عالميات مثل Jennifer Aniston وGwyneth Paltrow، اللتان تعرفان باهتمامهما الكبير بالصحة والتغذية. فكشفت جينيفر أنها تعتمد على مشروبات تحتوي على الليمون والماء الدافئ صباحًا لتحفيز عملية الهضم ومساعدة خلايا الجسم على التجدد بشكل صحي، بينما تؤيد غوينيث اتباع نظام ديتوكس متكامل يشمل العصائر الطبيعية والصيام المتقطع كروتين لحياة صحية.

أبرز فوائد الديتوكس للصحة

ولأن تجارب النجمات مع هذا المشروب إيجابية وتكشف عن جانب مميز من الفوائد التي يحصل عليها الجسم بعد الانتظام عليه، ستكشف لنا دكتورة هبة عبد الحكيم أخصائي التغذية العلاجية أبرز فوائد مشروب الديتوكس، خاصة وأنه يحضر من الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

يساعد على ترطيب الجسم بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء.

يحسن من وظائف الكبد والكلى لأنه يخلص الجسم من السموم والأملاح الزائدة.

يمد الجسم بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يحتاجها على مدار اليوم.

يساعد في تحسين عملية الهضم بشكل كبير.

الاستمرار على الديتوكس لفترة طويلة يعالج مشكلة الانتفاخ وزيادة الوزن.

يزيد من الشعور بالخفة والنشاط والرشاقة.

يدعم نضارة البشرة ويساعد على علاج الشحوب والانتفاخات.

خلاصة القول

يمكن القول إن الديتوكس مشروب صحي ومثالي ويمكن الاعتماد عليه للحصول على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، لكنه ليس حل سحري سيقوم بعلاج كافة المشاكل، بل من الممكن أن يكون إضافة مميزة للروتين اليومي خاصة إذا تم استخدامه بطريقة صحية ومتوازنه.