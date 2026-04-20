انخفاض مفاجئ وغير مسبوق في أسعار العقارات داخل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 06:33 مساءً - شهدت أسعار العقارات للربع الأول من هذا العام 2026 تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت الأسعار بشكل غير مسبوق وبنسبة تصل إلى 3.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2025 وهو ما أثار انتباه المستثمرين في القطاع العقاري داخل المملكة.

انخفاض أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء داخل المملكة اليوم الإثنين 20-4 عن تراجع أسعار العقارات في مناطق كبيرة داخل المملكة حيث بلغت نسبة التراجع حوالي 3.6%، وسجلت على سبيل المثال أسعار الفلل داخل المملكة نسبة تراجع وصلت إلى 6.1% وهو أكبر تراجع شهدته المملكة في أسعار الفلل منذ عام 2022، بينما سجلت نسبة تراجع الشق  حوالي 1.1%.

 

استقرار القطاع التجاري والزراعي داخل المملكة

يأتي تراجع الأسعار في القطاع العقاري داخل المملكة معاكساً لحركة النشاط التي يشهدها كلاً من القطاعين التجاري والزراعي، حيث أظهر القطاع التجاري مؤشرات إيجابية وسجل معدلات نمو بلغت 3.4% مع ارتفاع أسعار المعارض والمحلات التجارية بنسبة 3.5%.

حافظ القطاع الزراعي داخل المملكة على استقراره وسجل معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 11.8%، ويرجع هذا النمو المرتفع نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية في المنطقة.


 

