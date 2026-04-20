الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

الرئيس السيسي يؤكد لمستشار ترامب ضرورة إنهاء الحرب ووقف معاناة الشعب السوداني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 06:34 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مسعد بولس كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون العربية والأفريقية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، وروبرت سيلفرمان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، وسكوت سانفورد المستشار السياسي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ودانيال فوليرتون وجيفري سيلين من الجانب الأمريكي.

 

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن بولس نقل للرئيس تحيات وتقدير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث طلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس ترامب، وأعرب عن تقديره الكبير لعلاقات التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده من زخم خلال الفترة الحالية.

 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول التطورات في السودان الشقيق، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود والمساعي اللازمة لإنهاء الحرب ووقف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني، كما رحب الرئيس بتعهد المجتمع الدولي بمبلغ مليار ونصف المليار يورو خلال مؤتمر برلين الذي عقد مؤخراً للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان.

 

 

 

